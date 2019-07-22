【元朗黑夜】Do姐電台節目暫停風花雪月　播《這個家》寄語香港

2019年7月21日，元朗發生一宗暴力無差別襲擊事件，多名市民受傷並前往醫院就醫，令無數香港市民表示失眠。事件發生之後的一天，幾乎所有媒體都關注昨晚在上環和元朗發生的事件，尤以商台903為例，繼林海峰主持的《在晴朗的一天出發》曲線揪擊之後，森美在《早霸王》亦泣不成聲，將節目內容改為分享網友留言及播放歌曲，直至下午3時半才開始、由鄭裕玲主持的《口水多過浪花》亦改為主要播歌，暫停一貫討有趣話題的作風。

《口水多過浪花》由Do姐鄭裕玲、余迪偉、麻利亞主持，不時都會邀請圈中好友擔任節目嘉賓，謝安琪是其中之一。（Instagram@do_do_cheng）

Do姐：我覺得唔應該去傾呢啲住

Do姐在節目開始時已表示，原本已安排了多項話題在節目《口水多過浪花》中討論，惟經過前一晚的事情後，幾位主持都認為應該稍為改動節目內容，先不與大家風花雪月，Do姐謂：「我覺得唔應該去傾呢啲住。」及後她寄語勉勵聽眾：「的確係呢個月發生咁多事情，令好多人都心情都係唔好，所以我希望每一個香港人唔好唔開心，一定要照顧好自己，如果唔係點做好自己？如果太唔開心嘅話，或者唔好睇新聞，媒體住，做啲令自己開心啲嘅嘢，睇本書又好，睇套戲又好，如果太唔開心反而會對自己唔好。」而今天在節目上播放的歌曲多為正能量和反映社會問題有關的作品，例如有新青年理髮廳－《這個家》、鍾舒漫－《給自己的信》、陳奕迅－《每一個明天》、盧巧音－《風吹不走笑容》、許志安－《你的秀歌》以及謝安琪－《山林道》等等。

早前Do姐亦有為學生活動發過聲。（Instagram@do_do_cheng）

部份7月21日，《香港01》記者於元朗拍攝的照片：