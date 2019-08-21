英領事館港人職員　內地失聯逾十日　外交部證實行政拘留

《香港01》早前報道，8月8日晚，任職香港英國領事館職員的港人鄭文傑，於深圳搭乘高鐵回港，通知女友「正在過境」後失聯，至今已超過十日。 中國外交部發言人今日（21日）首次證實，一名英國駐港總領事館人員，違反《治安管理處罰法》，處行政拘留15天。

英國駐港總領事館僱員Simon Cheng於深圳搭乘高鐵回港期間失聯。（絲綢之路經濟發展研究中心官網）

任職香港英國領事館職員的港人鄭文傑（Simon Cheng），8月8日經羅湖口岸入境深圳，同日夜晚通知女友搭高鐵回港及「正在過境」後失去聯絡，至今已13日。英國外交部8月19日發出聲明，稱事件引起英國外交部極度關注，表示盡力協助家屬，同時向廣東省和香港當局尋求更多資料。

外交部首發聲：證實行政拘留 非外交問題

據彭博社報道，中國外交部發言人耿爽在今日（21日）舉行的例行記者會上，證實有英國駐港總領事館人員違《治安管理處罰法》，被行政拘留15日。耿爽強調鄭為香港公民，該事件為中國內部而非外交問題。而在昨日（20日）記者會上，耿表示不掌握有關情況。

鄭的家人已在內地聘請律師，尋求鄭的下落並要求會見。其女友李小姐引述律師說法，稱深圳市拘留所、寶安區拘留所及南山區拘留所均無紀錄，深圳市公安局亦無透露其下落。《香港01》正嘗試聯絡深圳市公安局。

Simon女友李小姐來自台灣，已居港一年，她坦言對內地和香港法律不熟悉，為男友的情況感到擔憂。（資料圖片 / 香港01記者攝）

8月8日失去聯絡 鐵路公安局無拘捕紀錄

Simon的女友及Simon家人向記者說，Simon疑似被內地當局拘留。記者致電廣州鐵路公安局深圳公安處，接線的李警官稱西九龍派出所8月8日及9日並無抓捕紀錄。

入境處證實接獲報案，正通過香港政府駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦） 跟進事件，兩部門會緊密聯繫、提供可行協助。

而警方發言人亦表示，經初步調查，Simon於8月8日經羅湖口岸離開香港進入內地。案件已列作「失蹤人士」，由西九龍總區失蹤人口調查組跟進調查，將與內地相關部門保持緊密聯繫。