英駐港領事館職員Simon鄭文傑已回港暫不受訪　公安：刑滿獲釋

《香港01》早前報道，8月8日晚，任職香港英國領事館職員的港人鄭文傑，於深圳回港途中，通知女友「正在過境」後失聯。中國外交部星期三（21日）證實其被行政拘留，次日官媒稱其「因嫖妓在深圳被拘」。 今日（24日）早上，名叫「釋放Simon Cheng」社交網站facebook專頁發帖稱，Simon 已回港，他和家人均希望先休息安頓一下，暫時不接受採訪。不過帖文未有透露鄭文傑的抵港時間。

（社交網站專頁截圖）

任職香港英國領事館職員的港人鄭文傑（Simon Cheng），8月8日經羅湖口岸入境深圳，同日夜晚通知女友搭高鐵回港及「正在過境」後失聯，中國官方21日證實其被深圳公安行政拘留。

英國駐港總領事館僱員Simon Cheng於深圳搭乘高鐵回港期間失聯。（絲綢之路經濟發展研究中心官網）

Simon被拘留期間，家人為其聘請的內地律師始終未能與其會面，亦未能打聽到其拘留的具體地點。Simon女友李小姐表示，英國領事館亦未獲得相關資訊。

（羅湖公安微博）

羅湖公安：鄭對違法事實供認不諱 已刑滿獲釋

羅湖公安在微博公告，指鄭文傑涉嫌違反《治安管理處罰法》被拘留，已經刑滿獲釋。公安指已依法保障鄭的合法權益，而鄭對違法事實供認不諱。不過羅湖公安並無指，鄭文傑到底違反那一條罪。

Simon女友李小姐早前發出聲明，希望儘快獲知男友拘留地及拘留原因。（香港01記者攝）

深圳公安始終未透露拘捕詳情

《香港01》8月21日發函至深圳市公安局，查詢Simon拘捕經過、拘留地點等詳情，至23日晚18點深圳市公安局警察公共關係處下班時，接線警官仍表示「處理當中」，無進展可告知。

中國外交部發言人耿爽在21日舉行的例行記者會上，證實其違《治安管理處罰法》，被行政拘留15日。耿爽又強調鄭為香港公民，該事件為中國內部事務，而非外交問題。22日，官媒《環球網》獨家發布羅湖警方消息，指鄭「因嫖妓在深圳被拘」。

Simon拘留期間 英國外交部未能與其聯絡

英國外交部此前兩度發出聲明，19日指事件引起英國外交部極度關注，會盡力協助家屬，並向廣東省及香港當局尋求資料，23日則表示仍在急切尋找Simon下落，惟外交部及Simon家人均無法與其本人聯絡。