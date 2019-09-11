民建聯轉軚倡引《收地條例》建公屋　梁志堅：一家便宜兩家着

民建聯昨天（11日）召開記者會，要求政府引用《收回土地條例》，大刀闊斧收地興建公屋，解決公共房屋短缺的缺口。 地產建設商會主席、會德豐副主席梁志堅接受專訪時表示，地產商雖手頭有不少農地，但自行發展存在困難，因為地盤與大路之間夾雜不少私人地皮，地產商收不到，這些地皮對地產商無用，若政府能收回建公屋，可謂「一家便宜兩家着」。 不過，他亦指出，地產商有不少農地項目，本身具備自行發展條件，不少只待與政府達成補地價協議，他指這些則不希望政府強行收回，因地產商已投資多年時間。

對於引用《收回土地條例》，過去特首林鄭月娥的態度頗為決絕，其中她在去年曾經指出條例猶如尚方寶劍，不能隨意亂用，又說即使自己「很有膽」引用條例收地，土地擁有人亦可提出司法覆核，隨時「因快得慢」。民建聯主席李慧琼被問到林鄭現時在引用條例的態度有否改變，她指林鄭在會面期間未有正面和直接回應。

對於引用《收回土地條例》，過去特首林鄭月娥的態度頗為決絕，其中她在去年曾經指出《收回土地條例》猶如尚方寶劍，不能隨意亂用。（資料圖片／李澤彤攝）

部分地產商農地駁唔出大路

地產建設商會執行委會主席梁志堅接受《香港01》記者專訪時指出，農地改建成住宅，最重要是基礎建設配套，現時地產商於部分農地項目，遇到的困難是地皮「駁唔出大路」，即中間有不少收不到的私人土地，這些農地變成無道路，亦無法駁通去水道。他坦言，這些土地對地產商無大商業價值。

梁表示，政府有不少條例可以引用，收回中間的私人土地，以興建道路及其他基建，令到地皮可以完整規劃並建屋。



會德豐副主席梁志堅表示，地產商雖手頭有不少農地，但自行發展存在困難，若政府能收回建公屋，可謂「一家便宜兩家着」。（資料圖片／余俊亮攝）

對於現時政府對新市鎮發展區內的農地擁有人每方呎約1300多元的補償，對地產商是否吸引，梁表示不願置評，「有農地收購價是平啲，但貴過每呎1300多元亦有可能」。

90年代曾動用《收回土地條例》​

梁亦特別提到，用收回土地條例發展大型新市鎮，並不是新鮮事，如1990年代，政府經過數場官司，便成功引《收回土地條例》收回將軍澳一幅大型廠地。

梁表示，政府面對的最大問題是無地，他稱填海「蚊都瞓」。他又指出若政府收地建公屋，政府便要向地產商作補償，認為政府可以計到數，亦可解決民生燃眉之急，也不用擔心官商勾結的指控。

民建聯今年1月曾反對《收回土地條例》

在今年1月，有立法會議員動議「增加短中期房屋供應，改善公營房屋短缺問題」，其中內容便是引用《收回土地條例》收回新界棕地及閒置農地。惟當時李慧琼、蔣麗芸、陳克勤、陳恒鑌、張國鈞等民建聯議員投下反對票。

梁先生今晚透過發言人書面補充，表示並不反對政府引用《收回土地條例》在於已規劃為公營房屋之土地，以解決燃眉之急。對於基建未達而閒置的土地，梁先生認為政府可與業權人磋商解決方案，務求早日地盡其用；若土地可按現行機制處理，則應以現行機制繼續進行。