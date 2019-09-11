高調聲稱支持收回土地　民建聯不能只玩政治不做實事

民建聯周三（9月11日）於報章刊登頭版廣告，要求政府引用《收回土地條例》，廣建公屋。此理念正確，《香港01》早已如此倡議，惟民建聯在民怨全面爆發後，方以高調方式公開進諫，又隱藏其支持公私合營的真正立場，難免使人質疑其以政治計算先於民生所需。反修例風波使香港社會深層次結構矛盾徹底暴露，社會上下集思廣益尋求對策，實屬好事，民建聯作為香港第一大黨，若真要急市民之所急，不能停留於「賣口乖」，更要來出切實行動，如此方能令社會大眾信服它作為政府盟友，真正反省在香港管治失敗中所應承擔的責任。

住屋問題嚴峻，政府向來之立場為填海造地，及透過公私合營，由發展商提供土地興建房屋。對於社會要求引用《收回土地條例》，收回私人土地以廣建資助房屋，特首林鄭月娥曾在2017年施政報告記者會上否定之，直言收地不符法律上公共用途之條件，將引起漫長司法覆核，妨礙覓地建屋。

就此，社會可謂分成兩派意見。一方是《香港01》及部分社會人士，力挺《收回土地條例》可用、適用，乃增加土地供應、廣建公屋的重要方法。《01周報》在2018年5月更專題報道，疏理歷史，指市建局自2003年起每年都依靠《收回土地條例》在港、九市區收地發展重建項目，至林鄭2007年出任發展局局長後，政府才明顯減少收回土地，態度趨向保守。

民建聯曾反對收回土地

另一方以政府為首，傾向用其他方法覓地建屋，包括「土地共享先導計劃」，即由地產商交出適用農地，政府為其改劃用途，並在額外地積比以七三單位比興建公私營房屋。至於《收回土地條例》，政府認為若發展商已有發展計劃等，收回土地就會面對司法覆核。去年土地大辯論期間，民建聯立法會議員劉國勳更曾在《香港01》撰文，指出此舉「一方面會引來法律爭議，冗長的法律程序或一拖數年，延緩發展；而回收得來的土地只能發展公營房屋，或引來社區單一等問題」，足見民建聯對《收回土地條例》甚為抗拒。

是故，當民建聯上個月突然改變土地政策立場，建議政府在今年《施政報告》動用《收回土地條例》徵收土地，推動新發展區及公營房屋項目規劃時，實叫人驚訝。驚訝不只因其改變立場，更因為民建聯見大亂方知要善治，在反修例風波引發社會全面危機後才正視房屋需求，提出一個本來早應推動政府採取的覓地建屋方法。

毋庸諱言，是次社會民怨爆發反映出香港深層次矛盾嚴峻，以致經濟數據雖仍亮麗，但成果無法與民共享，貧無立錐之地。林鄭月娥若於此際同意引用《收回土地條例》以廣建公屋，無疑是打倒昨日之己，證明過往所謂的「法律問題」要麼是杞人憂天，要麼是誇大其辭；而民建聯作為議會大黨，亦即政府的鞭策者，為何對政府一直缺乏應有的批判，沒有及早建言？

民建聯於9月11日發新聞稿，表示仍然支持公私合營發展房屋，只是對於未能發展的土地，方認同引用《收回土地條例》。（資料圖片）

第一大黨何不動議施壓？

更甚者，民建聯周三在報章刊登頭版廣告，聲稱「民建聯強烈要求政府引用《收回土地條例》大量興建公營房屋，爭取3年上樓」，可謂荒唐。首先，民建聯一直為政府護航，對《收地土地條例》不置可否，包括今年1月，立法會議員動議「增加短中期房屋供應，改善公營房屋短缺問題」，七點內容的第一點正為「引用《收回土地條例》大量收回新界的棕地及閒置農地，以開拓新發展區作建屋用途」，李慧琼、蔣麗芸、陳克勤、陳恒鑌、張國鈞等民建聯議員卻投反對票。如今民建聯大義凜然，在報章頭版高調地「強烈要求」政府收地，竟能臉不紅耳不赤？

或許民建聯可以解釋，今年1月之議員動議包括另外六點內容，他們若不能悉數同意，便只得投下反對票。然而，其作為第一大黨，若然果真同意引用《收回土地條例》，大可以在立法會提出動議，向政府施壓，緣何不做？更重要的是，自去年11月建制派勝出九龍西補選後已經在立法會全面執政，包括在直選也坐擁18議席，絕對可以通過動議。民建聯若果真為民服務，監察政府，何需此際——區議會選舉前兩個月——在報章刊登廣告，「強烈要求政府」云云？

其次，「01觀點」曾經指出，自去年11月立法會補選後，建制派不能再諉過於人，今後施政若有任何問題，問題便出於政府及建制派自身。此番道理，如今更是顯然而見：政府沒有引用《收回土地條例》，民建聯亦沒有督促其收地建屋，令公屋輪候時間屢創新高，非因「反對派」阻礙，只因政府及民建聯不願為之。

不論政府或建制大黨，政策立場都應該務實而理性，以民生社稷為念，而非因為既得利益結構而犧牲市民居住質素，也不能等到選情緊張才設法改善民生。如今連提出此等早應落實的建議，民建聯也要「大鑼大鼓」登廣告、召開記者會，為自己在臉上貼金，自然予人「做騷」撈政治本錢之感。

民建聯的「魔鬼在細節」

第三，民建聯在報章廣告上侃侃而談，但其發表的新聞稿卻清楚指出，應優先以「土地共享先導計劃」來覓地建屋，只是當合適土地無法透過公私合作落實發展，政府才引用《收回土地條例》收地建屋。換言之，民建聯絕非完全支持引用《收回土地條例》，而仍然以公私合營為基本政策方針。這種立場，足見民建聯之視野狹隘，仍然未願從根本解決香港之房屋問題。

「土地共享先導計劃」的主導權在發展商手上，其若不願參加，政府無從增加土地供應；發展商即使願意參加，亦可待價而沽，耗費的是納稅人的成本。再退一步說，即使發展商願意參加，而且價錢合理，政府目前的政策乃公私營單位七三比，最終公營房屋的佔地面積必然有限，效果遠不及引用條例。

這幾點道理顯淺而明，民建聯不會不知，其政綱卻仍然口惠而實不至，流於花巧包裝和耍宣傳伎倆。面對這樣的第一大黨，社會難不失望？