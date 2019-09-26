新世界捐天水圍地　地皮細　緊貼古蹟　居民質疑受助家庭有限

新世界日前突然宣布會捐出300萬方呎農地給社會，包括興建公屋及社會房屋，並會先捐出天水圍站附近一幅2.8萬呎的土地，與社企「要有光」發展光村，並會提供度身訂做的租金。 《香港01》翻查土地註冊處紀錄，發現新世界將捐出的農地位於西鐵天水圍站旁，可說是「鐵路盤」。《香港01》找到其中合共2.2萬方呎的地皮，合成兩大幅，而且規劃成「鄉村式發展」用地，另有少部分納入「其他指定用途」註明「與文物及文化旅遊有關用途」。由於新世界持有的地皮主要屬舊批農地，並沒有興建永久房屋的權利，根據原有框架，基本上若不是發展丁屋等新界豁免管制屋宇，自行發展的潛力甚低。

新世界先捐出2.8萬呎天水圍站附近農地（圖中標黃土地），農地鄰近兩法定古跡，分別為聚星樓及達德公所。（01製圖）

新世界發展執行副主席鄭志剛鄭志剛日前明言，該地皮建屋過程中需要政府批准改用途。他亦指出，新世界合作的光村，會以象徵式代價1元，撥地至2047年，每個單位預計面積介乎200至300平方呎，樓宇為3層高，項目會加建兒童遊樂、文化創意設施及本土特色店舖，項目將於2022年建成。

另外，地皮位於屏山兩大古蹟的旁邊，相信日後若由城規會審批時，發展房屋如何確保兩古蹟不受影響，會是城規會的一個討論重點。

兩地皮的中間為聚星樓。聚星樓是香港現存唯一的古塔。據屏山鄧氏族譜所載，聚星樓約於明朝洪武年間（1368年至1398年）由鄧族第七世祖彥通公所興建。

其中一幅農地目前用作停車場，靠近法定古跡聚星樓，發展潛力受限。（龔嘉盛攝）

另外項目旁邊則為達德公所。達德公所是本港現存唯一專為鄉民聚會、祭祀，以及作為市集管理處而建的公所。公所於清朝咸豐七年（1857年）年建成，於1899年，新界鄉民以武裝行動抵抗英國接管，據說達德公所是鄉民議事的場所之一。

《香港01》找到的2.2萬方呎地皮，是由新世界以偉鵬發展有限公司持有，均於1998年斥資合共1500萬元購入。及後，新世界回覆時補充最後一幅地皮資料。新世界於兩個月前另以900多萬元售出旁邊一幅6000至7000方呎的農地。

兩塊地皮現時用途分別為停車場，寵物酒店及泰國廟宇，兩塊地皮中間為法定古蹟聚星樓，而寵物酒店及泰國廟旁是另一法家古蹟達德公所。

記者在地皮旁訪問原居民鄧先生，他對新世界將捐出地皮並不知情，他對捐地並不看好。鄧認為地皮離古蹟聚星樓及西鐵站太近，地盤發展規模受限，而且地皮非常細，地皮本身欠缺潛力。他說地皮離聚星樓一路之隔，地盤高度受限，他講笑否則「（地盤）打完樁，聚星樓就三層變兩層」。他質疑捐地項目建成後，受惠家庭數目非常有限，認為社會價值很少。

附近居民鄧先生認為，地皮離古蹟聚星樓及西鐵站太近，地盤發展規模受限，而且地皮非常細，地皮本身欠缺潛力（龔嘉盛攝）

另一寵物酒店東主鄭小姐表示，對捐地並不知情，如果被迫遷只能接受。她表示寵物酒店已開業十多年，她亦會用作收留被遺棄貓狗，單是今年內已收留數十隻貓狗。據她了解，目前地皮與業主仍有數年租約，她認為捐地未必能於短期內落實。

元朗區議員郭強表示，希望光村會先租給未能上公屋的市民，亦不太擔心項目開動時會影響到古蹟。

新世界及「要有光」在回覆中表示，三幅地皮附近並無新世界的發展項目，相關地段現時分別出租並用作露天停車場及寵物服務店等，新世界發展正與租戶商討租約事宜，「要有光」則就相關更改土地規劃用途進行前期準備工作。 為配合該處周邊環境如屏山文物徑及聚星樓等，新世界發展及「要有光」的建築及設計團隊，將會為「光村」注入文化及創意元素，並計劃興建樓高不多於三層的建築物，以跟周邊環境協調。