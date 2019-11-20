【區選2019】前建制中人稱「光復香港」　與葵青四候選人互簽見證

區議會選舉四日後投票。《香港01》發現，葵青區有最少五名無填政治聯繫的候選人，不單互相作見證人簽署參選表格，又於同一時間交表，而政綱亦十分相似。 當中，興芳區候選人王翰智的見證人，是另一選區的候選人吳璧龍。王回覆查詢時，反問「邊個吳璧龍？我唔識。」稱是交表時巧遇吳，順道請他幫忙簽署。王又稱，自己做廚房打雜，因「手停口停」，未有時間落區拉票。 記者又發現上述五人申報的地址，有三個是同一秘書公司，另外一個為空舖。

（01製圖）

《香港01》翻查葵青各選區候選人提交予選舉主任的資料，發現五個來自不同選區的候選人，雖然在提名表格上無填寫政治聯繫，卻互相出任見證人。他們分別為大白田東劉衍銘、葵盛東邨黎頌欣、興芳王翰智、葵涌邨北郭三全，以及葵聯吳璧龍。

空降泛民建制混戰區 三人政綱寫「香港人加油」

當中劉衍銘簽名見證黎頌欣、郭三全及吳璧龍三人參選，郭三全則見證劉衍銘，而吳璧龍則為王翰智的見證人。記者上周二（12日）查閱候選人文件，發現除基本必填資料、提名人簽署及小量選舉傳單外，他們的候選資料夾近乎空白，無提交例如開支授權表格等予民政事務處。

值得留意的是，五人參選的選區均有三人混戰（見下表），即區內尚有另一名建制派候選人及一名民主派候選人。五人中，有三人在簡介中有「要民主」字眼、「香港人加油」口號，一人表明支持反修例示威的「五大訴求」。

葵青五區戰局

選區 建制候選人 泛民候選人 無填政治聯繫的候選人 大白田東 民建聯郭玲麗 民主黨劉貴梅 劉衍銘 葵盛東邨 民建聯伍志華 民主動力周偉雄 黎頌欣 興芳 民建聯鄧麗玲 民主黨唐皓文 王翰智 葵涌邨北 民建聯梁崗銘 民主派區選聯盟 梁錦威 郭三全 葵聯 新社聯、前民建聯駱小鸞 民主黨吳劍昇 吳璧龍 資料來源：選舉事務處、公開資料

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建制團體前執委支持「光復香港」 另兩人申報相同地址

為三名候選人作見證人的劉衍銘，據了解曾為建制組織新界社團聯會附屬機構「葵青青年團」執委。他在區議會提名文件聲稱支持「光復香港，時代革命」。

劉衍銘及黎頌欣於提名人公告上所申報地址相同，均為葵芳金龍工業大廈一單位。黎為職業訓練局才晉高等教育學院課程主任。

另一候選人吳璧龍所報地址則為荃灣華力工業中心一單位。該地址與黎、劉二人申報的葵芳地址，均屬同一秘書公司Easy Marketing Limited的辦公室。該公司提供服務式辦公室，以及出租信箱的虛擬辦公室服務。

此外，劉、吳、郭三人均使用同一位於葵興路的印刷商印製選舉傳單，傳單設計風格相似。黎、劉的選舉橫額則同用另一間位於觀塘道的印刷商。另外，按提名表格上的記錄，吳、王二人同於10月12日早上10時40分交表，而劉、郭的表格則於10月14日10時06分一同遞交。

建制組織「新界青年聯會」的網站，載有一份20周年宣傳冊，顯示「葵青青年團」2016至2018年其中一名執委名為「劉衍銘」。（宣傳冊截圖）

郭三全地址查無此人 吳璧龍父親稱無聽過其參選

記者曾到郭三全申報位於土瓜灣上鄉道的地舖地址，希望聯絡他，卻發現該處為丟空舖位，現正放租。記者向兩旁多個舖位負責人查詢，他們全部表示從未見過或聽聞郭，並指該舖位已丟空數月，前租客及業主亦非郭。

記者亦曾到吳璧龍的住所查詢，同住的吳父對兒子參選表示震驚，「區議會？佢選人哋定佢想做區議員？」又反問記者「佢選乜嘢呀佢，佢唔係葵青區點可以選？」又稱會轉達查詢，請兒子稍後回覆。吳至截稿前未有回覆。

記者唯一接觸到的候選人是興芳王翰智，記者致電向他查詢其與見證人、葵聯候選人吳璧龍的關係，王卻反問：「邊個吳璧龍？我唔識。」記者提醒，吳是他的提名見證人，王稱只知道對方叫「阿龍」，二人是在交表當日在民政處剛巧遇到，於是順道請吳幫忙簽署。

王翰智續稱，自己做廚房打雜，因「手停口停」，未有時間落區拉票。對於使用與郭三全同樣的選舉訊息「要民主自由 香港人加油」，王稱原本想寫「五大訴求」，但擔心會被「DQ」，因而填了上述字句。他稱不認為自己屬泛民主派，因為不喜歡民主黨，但支持年青人。

《香港01》曾透過電郵向另外四人查詢，至截稿時未獲回覆。



上述候選人的同區其他候選人，請參閱內文資料表。

↓↓三人宣傳單張設計相似↓↓

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