【區議會選舉】多新移民水泉澳選情矚目　候選人：他們非鐵板一塊

從人口統計數字來看，水泉澳邨來港十年以下（包括兒童）居民佔33%，較全港平均18%的數字高出不少；23%來港七年以下居民，也高於全港12%的平均水平。反修例運動又給這些新移民人口比例高的新公屋選區選情，激起怎樣的波瀾？ 在水泉澳服務四年的民主派候選人盧德明，今年首次參加選戰，他不認為新移民等於撐政府，「他們有藍也有黃」。以工聯會和民建聯「雙牌頭」出選該區的鄧家彪，也不認同新移民是建制票倉的說法，直呼：「傻啦！」面對當下的政治環境，鄧對選戰感到「悲觀」。

多新移民的新公屋選區對建制更有利嗎？盧認為新移民不只一種政治立場，他們有藍也有黃。（慈美琳攝）

新移民選區等於建制票倉？「傻啦！」

2015年，盧德明進入區議員丘文俊設在水泉澳邨的辦公室，成為一名社區主任，見證了新住戶陸續入伙。盧走在邨中如同明星，大快活的員工、商場的保潔姐姐、剛放學的中學生、買完餸的主婦……街坊見到他會打招呼，他也叫得上不少街坊名字。

談起新移民群體，盧德明總結，他們並非人們想象中那樣同質化，有些確實「親中愛黨」，可也有不少自認是內地體制下的「受害者」，向往着公平和廉潔的社會才來到香港，認同這座城市的核心價值。

2015起陸續入夥的水泉澳邨，一、三、四期構成水泉澳新選區，11月將迎來首位區議員。（資料圖片 / 鐘偉德攝）

多新移民的新公屋選區對建制更有利嗎？盧認為對手的優勢主要在於資源，會組織更多聯誼活動，「比如20蚊組團去赤柱，還包午餐」，這對沒有社會聯繫的新來港人士很有吸引力。而反觀泛民陣營，不少人覺得新移民屬不易爭取的群體，因而不願在新公屋選區多放資源，如此便更有利對家。

鄧家彪則反駁新移民是建制票倉一說，「傻啦！（居港）未滿七年無得投票」。他強調，區議員要關照整個區的民生，不可能只做新移民的工作。從服務了十幾年的東涌轉戰沙田水泉澳的鄧家彪，以「功成身退」和「由零開始」形容自己，認為「（今次選舉）一定不是好穩陣」。

鄧家彪從服務了十幾年的東涌轉戰沙田水泉澳，主要是見到18年新東補選時，自己在附近幾個票站的選情不錯。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

民生和政治的較量

反修例運動為區選帶來更多變數，坊間多認為建制選情將受打擊。鄧家彪也直言，建制陣營確實普遍感到悲觀，擔心今次泛民建制得票可能由之前的六四比變為七三分。

盧德明開玩笑說，最近接受了不少傳媒訪問，他聽到一種說法：如果泛民連多新移民的水泉澳都能「光復」，其他區一定不成問題。

盧德明認為，區選當然不能只打政治票，但當雙方的地區工作不分上下，就要靠政治立場定勝負。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

夜晚時分，盧德明忙着在巴士站擺街站，雖已入邨四年，盧不敢在最後關頭掉以輕心。他的單張主打「勤政」，又有少量篇幅提及「政府漠視民意，縱容警方濫權」，表明自己立場。盧認為，區選當然不能只打政治票，但當雙方的地區工作不分上下，就要靠政治立場定勝負。

鄧家彪在宣傳單張中亦無避談當下的社會矛盾，他打出「向破壞說不」的概念，指人們的日常和民生被社運犧牲，如今「需要真正的建設力量」，並將自己當選與社區寧靜美好的生活掛鉤。

「我一定投畀你，世界要和諧、和平。」訪問期間，有女街坊走來拍鄧家彪肩膀說道。她告訴鄧，「我收到風，啲人支持你多啲，另外嗰班人（泛民）令香港好亂。」鄧回應說，「年輕人一定是反叛、反建制的，每一輩人都一樣，你屋企有後生嗎？係嗰邊（泛民）嘅啦？」街坊點點頭，又稱會繼續在WhatsApp群組幫鄧落力宣傳。

鄧家彪在宣傳單張中主打「建設力量」和「向破壞說不」的概念。（慈美琳攝）

「未來香港就是水泉澳這樣」

曾女士決定將手中一票投給盧德明，這個選擇並非出於政治立場的考慮，而是因為他幫忙解決了很多困難。（慈美琳攝） 50幾歲的曾女士來自惠東，已居港十年，她決定將手中一票投給盧德明，「我申請公屋時他幫了很多，之後有問題就都是問他，他都幫忙。」她自稱不識字，也不關心政治。 盧說，新移民常常有種概念：做善事要熱心，對政治要冷感。「我能理解他們。」盧說，他們剛從政治壓抑的環境出來，突然面臨資訊爆炸，難免無所適從。 香港修例風波愈演愈烈，盧了解到，部分新移民主要從微信群組接收資訊，微信群也成了建制派傳播意識形態的陣地。盧自言不擅長玩微信，他更傾向與選民面對面交談，他曾在邨中擺街站，播放警員濫暴畫面，希望令街坊了解更多。有婦女跑來質問他，「盧生你咁好人，點解支持黑衫？」語氣中盡是震驚和不解；又有街坊接下他的宣傳單張，再在他面前用力撕碎，以表對他政治立場的不滿。他想影響更多新移民，但也坦言找到合適的溝通方法不易，「這可能是畢生要學的」

盧德明認為，未來香港就是水泉澳這樣，新移民是香港人口增長很大的動力。（（資料圖片 / 郭倩雯攝））

「未來香港就是水泉澳這樣，有別於（沙田）乙明、博康那樣幾十年的老香港，不可否認，新移民是現時香港人口增長很大的動力。在這個社區，大家大多時候正常相處，但在政治問題上也可能天差地別，甚至相互敵視。」盧德明說。

站在廣場上的發傳單的鄧家彪，一樣收到不少鼓勵和冷遇，鄧說，其實這些立場鮮明的人都是少數，一般市民都不出聲，是「沉默到不登記（做選民）」的一班，水泉澳的登記選民未及居民總數一半。誰的勝算更大？盧德明直言「好難講」。「我都想看下結果。」鄧家彪說。

當區還有獨立候選人雷奕芳。