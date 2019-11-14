【區選2019】授權書揭九東17獨立候選人 　陳振彬旗下組織管開支

區議會選舉投票在即。《香港01》偵查發現，24名獲建制社團「創建力量」支持的候選人，當中21人均授權該社團一名女職員為選舉開支代理人，最高讓她處理法定上限四成的選舉經費。 該21人在觀塘及黃大仙區出選，當中17人報稱獨立或無填寫政治聯繫。有候選人解釋，授權「創建力量」處理的開支是用作印製宣傳品，而部分開支或由對方捐贈。 「創建力量」主席、港區人大代表陳振彬承認，租用辦公室為多名候選人統籌宣傳，但指共同承擔開支，否認捐贈。「創建力量」自稱屬溝通平台，指成員有選擇申報的自由。 學者指，助選甚或捐贈屬政治組織行為，認為「創建力量」需交代資金來源，而候選人如接受政治組織捐贈，亦有責任向選民全面披露。

「創建力量」區議會選舉誓師大會在上月中舉行，合共有24名黃大仙區及觀塘區候選人參與，21位有「共用」選舉開支代理人，當中17人報稱獨立或無填寫政治聯繫。（創建力量圖片）

21候選人共用開支代理人 最高授權處理2.7萬經費

隨區選選舉工程展開，各候選人陸續按法例向選舉主任提交文件，這些文件在各區民政事務處供公眾查閱。《香港01》翻查觀塘區及黃大仙區的文件，發現24名獲建制社團「創建力量」支持的候選人，當中21人均授權同一名為「蘇潔玲」的女子擔任其選舉開支代理人。

今屆區選的選舉開支，法定上限是68,800元。這筆經費的單據，必須由候選人或其授權的開支代理人簽署。文件顯示，上述21名候選人中，17人授權蘇處理27,000元的選舉經費，達法定上限4成；其餘4人則授權蘇處理2,000元的經費。

除候選人及獲授權的開支代理人，授權書上另需一名見證人簽署。根據文件，涉及27,000元選舉經費的授權書，見證人全由名為「鄭超華」人士簽署；至於2,000元經費的授權書，見證人則是名為「關寶華」的人士。

（香港01製圖）

獲授權者為創建力量職員 曾於中聯辦密切組織工作

據了解，蘇潔玲乃「創建力量」職員，她至少有8年地區工作經驗，曾在與中聯辦關係密切的「九龍社團聯會觀塘地區委員會」工作，擔任地區發展主任，亦曾在該組織另一屬會「彩雲邨居民促進會」工作。

至於「鄭超華」，觀塘區議會文件顯示，一名與他同名人士於「九龍社團聯會觀塘地區委員會」今年初舉辦的活動中，擔任活動聯絡人。記者暫未找到與「關寶華」相關的公開資料。

有曾參與選舉團隊工作人士指，開支代理人乃核心成員，候選人不會隨便授權，「區選經費有限，好容易用盡，而只有候選人同開支代理人先有權簽單，所以除非關係密切、非常信任，否則唔會授權對方做」。

此外，記者翻查該兩區候選人提交獲不同職銜或組織支持的文件，當中11人獲立法會議員謝偉俊支持；另外，8人獲九龍社團聯會及其屬會等組織支持。

17人申報獨立或無寫政治聯繫 有人稱正研究接受捐贈

雖然21名候選人授權蘇管轄選舉經費，但當中10人申報為獨立候選人，7人沒有填寫政治聯繫；另外3人及1人，分別申報政治聯繫為公屋聯會及自由黨。記者向全部21人查詢，截稿前僅獲6人回覆。

當中，觀塘區的鄭強峰承認授權「創建力量」處理部分經費，稱是用作印製宣傳品。被問及經費是否涉捐贈，鄭指正與對方商討，「我同佢傾緊嘅，佢話有啲都可能做到捐贈嘅，選舉完之後先決定係捐贈定係點樣」。

觀塘區林瑋及黃大仙莫嘉傑，均指不便透露相關經費是否選舉捐贈。觀塘區的呂東孩、鄧咏駿及葉興國，均否認接受「創建力量」捐贈。

24名候選人中，部分人提交的宣傳品申報提及由「候選人聯合辦公室」製作宣傳單張。翻查資料，此「候選人聯合辦公室」的地址，與「創建力量」註冊地址相同。（候選人提交的宣傳品申報文件）

24創建力量誓師大會候選人政治聯繫/授權予蘇潔玲經費一覽表 政治聯繫 候選人 選區 授權金額（元） 同區其他候選人 獨立(10人) 符碧珍 J09雙順 27,000 陳祖光、梁漢祺 姚柏良 J20平田 27,000 陳易舜 黎樹濠 J25油麗 27,000 王偉麟 呂東孩 J26油塘西 2,000 黃邵南 鄧咏駿 J27麗港城 2,000 李煒林 蘇麗珍 J30曉麗 27,000 張敏峯 徐海山 J32月華 27,000 梁凱晴 葉興國 J40淘大 2,000 李軍澤 楊諾軒 H04鳳凰 27,000 鄧惠强、廖家民 莫嘉傑 H06龍星 27,000 陳進雄、譚香文、岳敬寬 無申報(10人) *3人未見開支授權書 陳華裕 J01觀塘中心 27,000 梁翊婷 陳耀雄 J15秀茂坪南 27,000 李梓成 呂奭群 J28景田 27,000 王嘉盈 馬軼超 J36康樂 2,000 陳嘉言 鍾博文 H02龍下 27,000 郭秀英 雷啟蓮 H07新蒲崗 27,000 陳啟淳 陳偉坤 H10樂富 27,000 梁銘康 陳振彬 J33協康 未見開支授權書 李嘉達 黃春平 J12秀茂坪北 未見開支授權書 鄧威文 金堅 J37定安 未見開支授權書 黃啟明 公屋聯會(3人) 林瑋 J11觀塘安泰 27,000 林冠存 鄭強峰 J29翠屏 27,000 洪駿軒 馮泓叡 J31寶樂 27,000 鄭景陽 自由黨 陳安泰 H12天強 27,000 鄭文杰 合共 / / 467,000 /

創建力量否認捐贈 學者：助選亦宜提高透明度

「創建力量」按《社團條例》成立，公開資料只有其名稱及註冊地址，其幹事名單、組織章程及財務狀況均不公開。該社團只有一個相關社交網站專頁，最後一次發帖為2017年3月，亦未有任何組織簡介。

該社團創辦人及現任主席為港區人大代表、觀塘區議會主席陳振彬。他承認租用辦公室為多名候選人統籌宣傳，但指開支共同承擔，否認提供捐贈。

「創建力量」承認蘇潔玲為其職員，負責處理日常職務，其薪酬會計算在選舉經費中，強調該社團是由理念相近的獨立社區人士組成的溝通平台，成員參選有選擇申報的自由。

科大社會科學部副教授成名認為，助選甚或捐贈屬政治組織行為，「即使不是政黨，亦可能是現有政黨的衛星組織，對具爭議的政治議題有明顯取態」，認為「創建力量」有需要清晰交代經費來源，而若候選人接受其捐贈，亦有責任向選民全面披露。

文中提及的觀塘區及黃大仙區候選人，同區其他候選人載於內文資料表。此外，謝偉俊為灣仔樂活選區候選人，該選區另一位候選人為楊子雋。

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