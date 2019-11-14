【區選2019】授權書揭九東17獨立候選人 　陳振彬旗下組織管開支

區議會選舉投票在即。《香港01》偵查發現，24名獲建制社團「創建力量」支持的候選人，當中21人均授權該社團一名女職員為選舉開支代理人，最高讓她處理法定上限四成的選舉經費。
該21人在觀塘及黃大仙區出選，當中17人報稱獨立或無填寫政治聯繫。有候選人解釋，授權「創建力量」處理的開支是用作印製宣傳品，而部分開支或由對方捐贈。
「創建力量」主席、港區人大代表陳振彬承認，租用辦公室為多名候選人統籌宣傳，但指共同承擔開支，否認捐贈。「創建力量」自稱屬溝通平台，指成員有選擇申報的自由。
學者指，助選甚或捐贈屬政治組織行為，認為「創建力量」需交代資金來源，而候選人如接受政治組織捐贈，亦有責任向選民全面披露。
「創建力量」區議會選舉誓師大會在上月中舉行，合共有24名黃大仙區及觀塘區候選人參與，21位有「共用」選舉開支代理人，當中17人報稱獨立或無填寫政治聯繫。（創建力量圖片）
21候選人共用開支代理人 最高授權處理2.7萬經費
隨區選選舉工程展開，各候選人陸續按法例向選舉主任提交文件，這些文件在各區民政事務處供公眾查閱。《香港01》翻查觀塘區及黃大仙區的文件，發現24名獲建制社團「創建力量」支持的候選人，當中21人均授權同一名為「蘇潔玲」的女子擔任其選舉開支代理人。
今屆區選的選舉開支，法定上限是68,800元。這筆經費的單據，必須由候選人或其授權的開支代理人簽署。文件顯示，上述21名候選人中，17人授權蘇處理27,000元的選舉經費，達法定上限4成；其餘4人則授權蘇處理2,000元的經費。
除候選人及獲授權的開支代理人，授權書上另需一名見證人簽署。根據文件，涉及27,000元選舉經費的授權書，見證人全由名為「鄭超華」人士簽署；至於2,000元經費的授權書，見證人則是名為「關寶華」的人士。
（香港01製圖）
獲授權者為創建力量職員 曾於中聯辦密切組織工作
據了解，蘇潔玲乃「創建力量」職員，她至少有8年地區工作經驗，曾在與中聯辦關係密切的「九龍社團聯會觀塘地區委員會」工作，擔任地區發展主任，亦曾在該組織另一屬會「彩雲邨居民促進會」工作。
至於「鄭超華」，觀塘區議會文件顯示，一名與他同名人士於「九龍社團聯會觀塘地區委員會」今年初舉辦的活動中，擔任活動聯絡人。記者暫未找到與「關寶華」相關的公開資料。
有曾參與選舉團隊工作人士指，開支代理人乃核心成員，候選人不會隨便授權，「區選經費有限，好容易用盡，而只有候選人同開支代理人先有權簽單，所以除非關係密切、非常信任，否則唔會授權對方做」。
此外，記者翻查該兩區候選人提交獲不同職銜或組織支持的文件，當中11人獲立法會議員謝偉俊支持；另外，8人獲九龍社團聯會及其屬會等組織支持。
17人申報獨立或無寫政治聯繫 有人稱正研究接受捐贈
雖然21名候選人授權蘇管轄選舉經費，但當中10人申報為獨立候選人，7人沒有填寫政治聯繫；另外3人及1人，分別申報政治聯繫為公屋聯會及自由黨。記者向全部21人查詢，截稿前僅獲6人回覆。
當中，觀塘區的鄭強峰承認授權「創建力量」處理部分經費，稱是用作印製宣傳品。被問及經費是否涉捐贈，鄭指正與對方商討，「我同佢傾緊嘅，佢話有啲都可能做到捐贈嘅，選舉完之後先決定係捐贈定係點樣」。
觀塘區林瑋及黃大仙莫嘉傑，均指不便透露相關經費是否選舉捐贈。觀塘區的呂東孩、鄧咏駿及葉興國，均否認接受「創建力量」捐贈。
24名候選人中，部分人提交的宣傳品申報提及由「候選人聯合辦公室」製作宣傳單張。翻查資料，此「候選人聯合辦公室」的地址，與「創建力量」註冊地址相同。（候選人提交的宣傳品申報文件）
24創建力量誓師大會候選人政治聯繫/授權予蘇潔玲經費一覽表
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政治聯繫
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候選人
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選區
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授權金額（元）
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同區其他候選人
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獨立(10人)
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符碧珍
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J09雙順
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27,000
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陳祖光、梁漢祺
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姚柏良
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J20平田
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27,000
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陳易舜
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黎樹濠
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J25油麗
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27,000
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王偉麟
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呂東孩
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J26油塘西
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2,000
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黃邵南
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鄧咏駿
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J27麗港城
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2,000
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李煒林
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蘇麗珍
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J30曉麗
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27,000
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張敏峯
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徐海山
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J32月華
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27,000
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梁凱晴
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葉興國
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J40淘大
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2,000
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李軍澤
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楊諾軒
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H04鳳凰
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27,000
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鄧惠强、廖家民
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莫嘉傑
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H06龍星
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27,000
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陳進雄、譚香文、岳敬寬
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無申報(10人)
*3人未見開支授權書
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陳華裕
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J01觀塘中心
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27,000
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梁翊婷
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陳耀雄
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J15秀茂坪南
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27,000
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李梓成
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呂奭群
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J28景田
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27,000
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王嘉盈
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馬軼超
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J36康樂
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2,000
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陳嘉言
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鍾博文
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H02龍下
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27,000
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郭秀英
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雷啟蓮
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H07新蒲崗
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27,000
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陳啟淳
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陳偉坤
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H10樂富
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27,000
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梁銘康
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陳振彬
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J33協康
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未見開支授權書
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李嘉達
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黃春平
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J12秀茂坪北
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未見開支授權書
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鄧威文
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金堅
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J37定安
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未見開支授權書
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黃啟明
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公屋聯會(3人)
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林瑋
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J11觀塘安泰
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27,000
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林冠存
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鄭強峰
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J29翠屏
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27,000
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洪駿軒
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馮泓叡
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J31寶樂
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27,000
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鄭景陽
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自由黨
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陳安泰
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H12天強
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27,000
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鄭文杰
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合共
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/
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/
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467,000
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/
創建力量否認捐贈 學者：助選亦宜提高透明度
「創建力量」按《社團條例》成立，公開資料只有其名稱及註冊地址，其幹事名單、組織章程及財務狀況均不公開。該社團只有一個相關社交網站專頁，最後一次發帖為2017年3月，亦未有任何組織簡介。
該社團創辦人及現任主席為港區人大代表、觀塘區議會主席陳振彬。他承認租用辦公室為多名候選人統籌宣傳，但指開支共同承擔，否認提供捐贈。
「創建力量」承認蘇潔玲為其職員，負責處理日常職務，其薪酬會計算在選舉經費中，強調該社團是由理念相近的獨立社區人士組成的溝通平台，成員參選有選擇申報的自由。
科大社會科學部副教授成名認為，助選甚或捐贈屬政治組織行為，「即使不是政黨，亦可能是現有政黨的衛星組織，對具爭議的政治議題有明顯取態」，認為「創建力量」有需要清晰交代經費來源，而若候選人接受其捐贈，亦有責任向選民全面披露。
文中提及的觀塘區及黃大仙區候選人，同區其他候選人載於內文資料表。此外，謝偉俊為灣仔樂活選區候選人，該選區另一位候選人為楊子雋。
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港區人大代表、創建力量主席陳振彬承認租用辦公室為多名候選人統籌宣傳，但指開支共同承擔，否認提供捐贈。（資料圖片／林若勤攝）