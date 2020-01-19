【季炳雄出獄．紐約直擊】抵美最新相片曝光　美入境處職員恭候

「三大賊王」之一的季炳雄涉嫌多次打劫珠寶金行，於2005年被捕，判囚24年。他昨日（18日）刑滿出獄。據了解，他並無居港權，但持有有效美國護照。季會被遞解出境，身穿藍色上衣，戴口罩、黑框眼鏡、鴨舌帽的他被送往機場，之後乘搭飛機前往美國紐約。 《香港01》記者在美國紐華克機場直擊，季炳雄落機情況。

航班到達美國後，機艙外有3名美國入境處人員等候季炳雄，他們向記者表示正等候一名美國公民。記者問及該人如有正當美國公民身份，那他們仍需檢查什麼。他們回答指只需確保季入境暢順。

其後季步出機艙，但美國執法人員似乎並無認出季炳雄和香港入境處人員，季於是繼續往前，至記者追上，美國入境處人員才恍然大悟。

季以快速步伐走向入境大堂，彷彿十分熟路，走向美國公民的專屬隊伍，而6名香港入境人員則走向外國旅客通道。美國入境人員最終於入境大堂截住季，並走向外國旅客通道叫名尋找香港其「對口」，最終眾人走向較快捷的機艙職員專屬通道過關。

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季炳雄戴口罩、黑框眼鏡及黑色Addidas鴨舌帽

昨早（18日）季炳雄乘飛機前往美國紐約，航機起飛時間為香港時間早上11時。記者約10時在香港機場禁區，未登機已見到有多名機場特警持槍在登機閘口戒備，各警員神色緊張。之後到10時20分左右，有警車駛到機坪。

約10時58分，已年屆六十歲的季戴口罩、黑框眼鏡、及黑色Addidas鴨舌帽登機並安座。他身穿藍色風褸，他安座後便四處張望，似乎有點緊張。有數名單身男子坐在季身旁，未知是否執法人員。

之後其他記者多次向季發問，但季未有理會，並故意擰面避鏡頭。