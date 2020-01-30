【武漢肺炎】政府拒交代本港口罩存貨　建制泛民同斥難令市民安心

市面口罩存貨量不足，引起港人恐慌四處排隊買口罩，食物及衞生局陳肇始今日（30日）透露，港府在全球展開採購工作，已接觸10多個國家共140個供應商，但港府一直未有透露內部的口罩存貨量。 立法會議員楊岳橋關注，內部口罩存貨量是否足夠予入境處、海關等在關口工作的前線人員使用，直指港府於1月初無政治勇氣呼籲市民戴口罩，令港人需冒寒風排隊尋口罩。 議員鄭泳舜同樣斥港府無提供確實的存貨及來貨量數字，令市民難以安心，又促港府盡快提升入境管制措施。

公民黨立法會議員楊岳橋今日接受港台節目訪問時直斥，港府於1月初無政治勇氣呼籲市民戴口罩，令港人淪落至現時需冒寒風排隊買口罩。他關注內部口罩存貨量是否足夠予入境處、海關等在關口工作的前線人員使用，而若有大量存貨，本港能否效法澳門，讓居民限買口罩，促政府交代目前的口罩存貨數字。

民建聯立法會議員鄭泳舜同樣斥港府無提供確實的存貨，他認為若現時公私營醫院的存貨足夠，應考慮統一分配或限售予港人，以及將懲教署每月生產的逾百萬口罩售予市民。港府目前亦僅稱在全球開始採購，但未有估算數日之後會否有確實的來貨量，此舉令市民難以安心。

停簽自由行 未能阻止已簽發的遊客抵港

楊岳橋指，港府停簽發自由行簽證，但有部份人早已取得簽證，亦有人手持一簽多行，難以停擺，另外內地人亦可以商務及探親簽注來港，這種簽注在網上亦有發售，港府根本難以核實。他續稱，港府未有封最多人流的羅湖關口，入境管制「唔湯唔水」，斥港府「唔知係真無知，定假白痴」。

鄭泳舜則促港府應在一、兩日內盡快提升入境管制措施，包括考慮若某個地方已有感染個案，應限制來自該地的人、非本港居民不能入境，除非手持健康證明。