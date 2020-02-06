【武漢肺炎】時薪45元　自願做抗疫更　民安隊前線求救：裝備不足

政府現有3個隔離營，包括麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村和北潭涌度假營，皆由民安隊成員負責管理看守。然而，前線民安隊成員阿明（化名）向《香港01》投訴，隔離營的防護裝備包括保護袍及口罩，均極度不足，構成感染危險。 他又表示，隔離營之前提供的杯面、暖水、熱飲都被取消。當通宵更的隊員要於戶外鎮守，天寒地凍，但部份暖包卻過期，加上由於要穿保護袍，身上不能穿太多保暖衣物。 由於支援不足，而且民安隊屬義務性質，目前只得約300人自願當值，隔離營面臨人手不足。他大嘆，民安隊前線隊員只得一小時44.8元的津貼，全屬義務為港付出的普通市民。他說，「防疫更」隊員都是自願為香港奉獻，希望得到港府及社會更多支持。 民安處就回覆，指已為民衆安全服務隊隊員儲備足夠個人保護裝備。

阿明自今年1月尾，開始到隔離營當「抗疫更」。阿明表示，隨著政府開設愈來愈多隔離營，負責管理的民安隊隊員，所獲分配的資源愈來愈少。他舉例，由於前線隊員會近距離接觸受隔離人士，危險度極高，因此時刻須穿上保護袍。每次他們要去洗手間、喝水、休息、食飯，都要在特定位置，將身上穿的保護袍脫下並棄置，在完成相關動作後，再換上一件新的保護衣。因此他們一日工作最起碼須數件保護袍。

受訪民安隊前線阿明表示，裝備不足，令他們曝露在感染危險中。（受訪者提供）

自願到隔離營的民安隊成員，投訴保護袍不足。（民安隊影片截圖）

上頭通知：一日盡量只用兩件保護袍

然而，阿明說近日上頭已通知他們，由於保護袍不足，勸籲他們要「節省」保護衣，一日盡量只用兩件。換言之，他們除了食飯以外，盡量不要休息、去洗手間。

此外，他更表示隔離營現時一日只提供一個口罩，但他們在前線接觸受隔離人士，理應經常更換。欠缺口罩除了危害隊員，亦對他們的家人及社區帶來感染風險。因此有隊員只能自攜口罩。

現時三個隔離營均由民安隊管理，分早、中、通宵更份。（民安隊影片截圖）

願為香港抗疫冒險 惟支援不足

他表示，不少年紀較大的民安隊成員，尤其是沙士期間曾到隔離營工作的前輩，都拒絕做「抗疫更」，因為身邊朋友、社會對民安隊成員的貢獻都不甚欣賞：「朋友會話呢排唔好見面，屋企人都叫你唔好去……（我們）感覺好唔好，佢覺得我哋係負累。」他說，自己希望為香港抗疫付出及冒險，亦幸得父母支持，「（父母）都會叫我小心。」

他嘆道，民安隊成員都有正職，他們向上司申請假期到隔離營當更，不少公司都並不支持。他指部份民安隊成員已有心理準備，事後會被追究甚至解僱。他大嘆，民安隊所謂的「人工」只是津貼，隊員一個小時大約得44.8元，長官亦只得約92元，前線隊員只是為香港而自願冒險當「抗疫更」。他質疑，相比其他紀律部隊，例如警察，民安隊支援明顯不足，「點解我哋民安隊前線就裝備都唔夠？甚至要自己帶口罩？」

人手緊絀 擔心難應付更多隔離營

阿明說，雖然整個民安隊約3700人，但目前肯去隔離營工作只有約300人。不少年輕隊員為守護香港，自願去當「抗疫值」。目前民安隊成立了特別行動組，「抗疫更」七成人手由該組負責，其餘三成由各區域單位支援。他表示大家都只是兼職，因此人手十分緊絀。他估計，未來如果再開更多隔離營，將不會有足夠人手。

他說每個隔離營分早更、中更、通宵更，早更由早上7時工作至下午5時，大約30人，負責向隔離人士派物資、接送等工作，一更有約30人；而中更工作時間由下午3時至晚上11時，同樣一更約30人，工作與早更相近；而通宵更的同事由晚上9時工作至翌日早上9時，由於工作量較少，一更約15人。他們都是於總部集合上車，之後再一同乘車到隔離營。

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阿明：政府未有從沙士經驗學習

一個隔離營一日運作已需約75人，而民安隊員又屬義務兼職，不能每日當更，因此如香港再有更多隔離營，人手緊絀問題將更嚴重。而近日民安隊高層不斷出通告，希望有更多隊員會自願當「抗疫更」，但支援不足卻令人卻步。阿明批評政府沒有從沙士經驗學習：「香港曾經經歷過沙士，但17年後竟然更衰，管理層是否應做得更好？」

民安處：並未遇上短缺情況

民安處就回覆，指已為民安隊隊員儲備足夠個人保護裝備，如外科口罩、眼罩、保護袍、鞋套等。由於這些屬消耗品而行動預計會持續進行，因此該等用品存量並不會停留在某一水平，本處會不斷檢視存貨量，適時補充。本處在該等用品的供應上並未遇上短缺情況，也未有因保護裝備短缺而影響執行職務。