【武漢肺炎】屯門赤鱲角連接路工程師確診　涉事地盤仍趕工

現正施工的屯門至赤鱲角連接路工程項目一名工程師確診患武漢肺炎，其任職的寶嘉─布依格聯營公司通知員工停工14日。惟該工程的另外兩家公司金門建築及艾奕康（AECOM）就要求員工繼續施工。 據了解，確診員工經常出入的地盤辦公室以及員工餐廳，均與另外兩家公司的員工共用，而項目中所有公司至今未有為其工作地點作消毒或清潔。 路政署回覆指，寶嘉–布依格聯營決定由今日（6日）起停工14天。由於顧問公司AECOM及另一名承建商金門建築公司的辦事處在另一處所，因此安排員工繼續上班。署方並已督促承建商加強防疫措施，包括消毒、提供口罩，職員進入辦公室前亦要量體溫。金門建築公司發言人指，正加強辦公室的清潔工作，並已告知員工有關事件，暫時未獲悉有員工曾跟患者有緊密接觸。有員工確診的寶嘉及另外的艾亦康公司至截稿前未有回覆。

屯門至赤鱲角連接路海底隧道預料於2020年年底通車。（港珠澳大橋相關工程網頁圖片）

證實患武漢肺炎屬本港第19宗確診個案，患者為屯門至赤鱲角連接路工程（HY/2017/10）工料測量師。她為本港2月4日確診個案三名患者之一，患者與60歲退休丈夫及28歲女兒居於藍田康田苑裕康閣，三人同獲確診，現已轉送瑪加烈醫院，情況穩定。

據悉，獲確診工料測量師，2月3日曾回地盤工作，並與一班同事共進「開年飯」。她翌日因發燒入院，晚上確診患武漢肺炎。其任職的寶嘉─布依格聯營公司同日知悉，並通知員工將停工14日，但未有說明原因。

艾奕康及承建商金門 未有通知員工有人確診

而除寶嘉之外，於同一工程項目中工作的，還有顧問公司艾奕康（AECOM）及承建商金門建築員工，兩家公司人數佔所有人員中逾半、即近二千人，惟兩家公司卻未有通知員工有人確診患病，至現時一切工作如常進行。地盤中的員工餐廳至昨日仍繼續營業，未見有大消毒或清潔工作進行。

艾奕康及金門項目管理人員昨日下午召開會議，其間承認有寶嘉同事確診，曾出入員工餐廳，席上有人曾指，「其他人的事不要理會」、「停工是他們（寶嘉公司）的問題」，並着與會者不要與任何其他人談及此事。消息估計，全個工程項目中只有少於30人清楚實際情況，大部份人不知道有地盤辦公室員工染病。而事件已上報路政署，惟署方未有停工指示。

屯門至赤鱲角連接路走線圖。(路政署圖片)

路政署：承辦商辦事處分開 員工餐廳今起暫停營業

路政署回覆傳媒查詢，指項目承建商寶嘉–布依格聯營證實一名員工，於4日傍晚確診感染新型冠狀病毒。衞生防護中心表示已經安排該名人士入住瑪嘉烈醫院隔離病房及進行接觸者追蹤的工作。而寶嘉–布依格聯營決定由2月6日起停工14天，員工餐廳今天起暫停營業。署方解釋，由於顧問公司AECOM及另一名承建商金門建築公司的辦事處在另一處所，AECOM及金門建築公司安排員工繼續上班。

署方亦指已聯絡衞生防護中心，會密切留意情況，並督促承建商加強防疫措施，包括加強消毒及清洗、確保有足夠防疫裝備、職員進入地盤寫字樓前應量度體溫，並拒絕有上呼吸道感染或發燒徵狀的職員進入在有需要時會採取進一步措施。

金門：正加強辦公室清潔

金門建築公司發言人指，承辦商各自有辦公室，金門正加強辦公室的清潔工作，亦會有外判清潔公司進行全面的消毒工作，並已告知員工有關事件，暫時未獲悉有員工曾跟患者有緊密接觸。

然而，據了解，三家公司雖有獨立辦事處，但大部份員工經常進出其他公司辦公室工作及開會。另外亦有曾經參與該工程的人員指，項目的工料測量師工作性質未必經常需要對外聯繫，惟該辦公室確實經常有艾奕康及金門公司人員出入開會。

而至今經傳媒查詢及昨晚《蘋果日報》報道後，據悉金門公司仍未向員工交代，艾奕康的管理人員亦只向經理級人員私下指，可選擇回家，但就不肯向全體員工承認此事或交代工作狀況。今日仍有大量人員如常上班，辦公室未見有人消毒，亦並無提供口罩予員工使用。