【721襲擊】警司游乃強元朗區調任新界北總區　再接手查白衣人

元朗721襲擊事件至今三個月，合共34人被捕，當中六人被控參與暴動，案件現由警方新界北總區重案組第二隊調查。 《香港01》獲悉，721當晚帶隊搜查南邊圍村，後稱無人持械的警司游乃強，10月初調任新界北總區，而重案組第二隊及721襲擊案亦歸他管轄，令他重掌白衣人調查。 民主黨立法會議員林卓廷認為，游有嚴重角色衝突，卻重掌調查，公眾難信他公正行事，批評調動極不理想。 有資深警官認為，調查工作不會受人事變動影響，刑事總部亦有高級警司監督。警方發言人則指，不評論內部人事變動，強調會不偏不倚跟進案件。

721襲擊後，數百名白衣人在元朗站旁的南邊圍村聚集。傳媒拍到有白衣人手持棍棒，不過警司游乃強帶隊搜查後，稱現場並無發現有人持有攻擊性武器，公眾事後質疑其涉失職。（資料圖片／香港01記者攝）

游乃強月初調任總區 管轄重案組分隊查721案

《香港01》獲四名警隊消息人士確認，721當晚以元朗警區助理指揮官（刑事）身份，帶隊到南邊圍村搜查的警司游乃強，10月初調任新界北總區刑事總部警司（行動）一職。該刑事總部由一名高級警司及兩名警司管轄，負責調查721襲擊案的重案組第2B隊，正是歸游管轄。

721大批白衣人無差別襲擊市民，作為元朗警區刑事主管的游乃強，凌晨帶同刑偵人員到南邊圍村搜查無果，惹起質疑。有見事態嚴重，警方迅即將案件交由高一層的總區重案組接手，游理應再無角色。不過，隨游調任新職，總區重案組須向他負責，因此案件亦重新歸其管轄。

有年資10年以上的刑偵警務人員稱，負責調查案件的單位主管，一般來說就是案件主管，不過該主管須向其上級負責，「上級可以發指示，影響調查力度及方向」。

警隊消息人士指，721當晚帶隊到南邊圍村搜查的警司游乃強，10月初調任新界北總區刑事總部警司（行動）一職，管轄負責調查721襲擊事件的新界北總區重案組。（資料圖片／香港01記者攝）

林卓廷：游有嚴重角色衝突 公眾難信調查公正

721晚在元朗站遭襲擊受傷的民主黨林卓廷指，早前錄口供時，探員曾解釋他們隸屬總區重案組，做法與警區單位不同，必定會認真追查，但游的調動必然再惹疑竇，「他當晚涉嫌放生黑幫，有嚴重角色衝突，公眾必定有很大疑問他能否公正查案」。

林卓廷認為，游乃強調職後可左右調查方向，亦能決定調配資源，「能影響查誰人、拘捕誰人」。他強調，律政司是否提告及以甚麼罪名起訴，都要視乎警方調查結果，批評游的調動極不理想，令公眾再難相信警方公正調查721襲擊案。

警隊中人：人事調動不影響調查 風波未平應避免

有警隊中人認為，風波尚未平息，為免引起遐想，理想做法應避免讓游調職至相關單位。但有資深警官認為，游乃強只是早前在傳媒面前表現令人對他有觀感問題，相信如他涉及被投訴或有涉案等，會有其他部門調查。

其中一名消息人士指，該隊重案組跟進721案已多個月，部分被捕人士亦已提堂，有關取證及調查工作不會受人事變動影響，並指該總區刑事總部是由一名高級警司統領，比游乃強高一級，有足夠監督。另一消息人士稱，類似職務調動常見，而且721案件受警方高層重視，相信難以偏私。

警方發言人則回覆，就警隊內部的人事變動及已進入司法程序的案件，不作評論，又指警方對每宗案件皆會嚴肅及認真處理，並會根據案情及證據，以不偏不倚及專業的態度，作出適當的跟進行動。

民主黨林卓廷（右三）721當晚，亦在元朗站遭白衣人襲擊受傷，他早前陪同其他受襲市民召開記者會，批評警方失職。他指，游乃強涉及嚴重角色衝突，其調任令公眾再難相信警方公正調查721襲擊案。（資料圖片／高仲明攝）

721晚直播見白衣人持棍棒 游乃強：到場時無發現

721當晚白衣人兩度進入元朗西鐵站，無差別襲擊乘客，導致多人嚴重受傷。其後數百名白衣人在元朗站旁的南邊圍村聚集，游乃強凌晨帶同數十名刑偵人員，在防暴警察陪同下入村搜查。傳媒拍攝到有白衣人手持棍棒，部分人在調查期間乘車離開。

游乃強於搜查行動完結後向記者稱，刑偵警員到場時並無發現有人手持攻擊性武器，又指身穿白衣不等於有份襲擊，被問及有否登記白衣人的身份證資料，他稱警方自有搜查方法，無能力登記全部在場人士的資料。

721至今，警方以涉嫌非法集結或參與暴動，合共拘捕34名18歲至60歲男子，當中六人暫被控各一項參與暴動罪。據報道，被捕34人中，多人有黑幫背景，部分人是在離境前被拘捕。

此外，721事後有報道引述消息指，廉政公署主動調查事件中有沒有警務人員涉及公職人員行為失當。

林卓廷是2019年區議會選舉，北區石湖墟選區的候選人，同區其餘兩名候選人分別為孔永業及梁金成。