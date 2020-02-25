【武漢肺炎】回應鑽石公主號播毒指控　首確診吳伯：未必關我事

武漢肺炎疫情大爆發，令載有3,700人的郵輪鑽石公主號變成海上「疫區」。截至本周一（24日）共691人確診，包括至少70名港人，另外3名日本人死亡。 《香港01》找到被指為播毒源頭的80歲吳伯，他首次回應指控，承認於12月及1月到過上海及深圳，聲稱上船前無不適，在船上則3次焗桑拿及到泳池浸溫水，「可能浸水時冷親」，加上同行女兒無確診，否認自己是播毒者。 此外，日本政府最近公布吳伯登船當日（1月20日），鑽石公主號上有兩人發病。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，情況顯示吳伯未必是船上第一名受感染者。

80歲的吳伯向《香港01》記者說，他上周二（18日）康復出院，現時在葵涌邨的家中休養，稍後需覆診。當問及他被指在郵輪上播毒，吳伯即連番否認，並稱登上郵輪前並無不適。（梁祖饒攝）

郵輪首名確診 80歲港翁否認播毒

「可能船上浸水時冷親啦！」80歲的吳伯向《香港01》記者說，他上周二（18日）康復出院，現時在葵涌邨的家中休養，稍後需覆診。記者日前上門找到他，留院多日的他記憶不太清晰，但當問及他被指播毒，即連番否認，並稱登上郵輪前並無不適。

根據衛生防護中心公布，吳伯上月17日與家人飛抵東京，19日有咳嗽，20日在橫濱登上鑽石公主號，25日回到香港，直至30日發燒入院，並於2月1日確診。由於吳伯是郵輪上首名確診者，一直被指是播毒源頭。

傳媒最初引述消息指吳伯曾向當局報稱無返內地，在明愛醫院轉院期間，又一度嘗試從後門離開，最終被截回轉送瑪嘉烈醫院。（資料圖片／余睿菁攝）

上船10日前深圳取火車票 12月中訪滬

吳伯稱，兩名女兒請他去東京，抵達後往銀座旅行、暢遊富士山，其後在橫濱上船。他承認出發前曾兩度返回內地，包括12月中到上海探望朋友，以及1月10日到深圳取火車票，「原本1月底返福建，我網上買票後，嗰日去拎火車票」。

他稱不知道可在西九龍站取票，因此專誠到位於羅湖口岸的深圳火車站取票。衞生防護中心指，吳伯當日在深圳逗留了數小時，不過他日前向記者稱當日在櫃檯取票後隨即回港，無去其他地方。

稱船上焗桑拿、浸溫水後有「少少咳」

10年前患癌康復的吳伯指，現時無長期病患，堅稱自己登上鑽石公主號後才有不適，「有浸過一次溫水，桑拿就有3次，（但你當時有無不適？），無無無，無唔舒服，之後就有少少咳，大約1月23日（在船上）少少咳」。

「可能浸水時冷親啦！」吳伯反駁外界指他是播毒源頭，又稱與他一同在泳池浸水的大女兒都無發病，否認自己感染全船人，更拜託記者為他澄清，「直至25日落船之後，我都無特別覺得唔舒服，（大爆發）都係之後發生嘅事」。

吳伯下船的5日後（1月30日）因發燒送往明愛醫院隔離治療。翻查資料，傳媒最初引述消息指他曾向當局報稱無返內地，在明愛醫院轉院期間，又一度嘗試從後門離開，最終被截回轉送瑪嘉烈醫院。

吳伯上周二（18日）康復出院，現時在葵涌邨的家中休養，稍後需回醫院覆診。他出示覆診回條，顯示2月底須回瑪嘉烈醫院覆診。（梁祖饒攝）

四名家人無恙完成隔離

治療期間，吳伯共住院20天，他稱入住約300呎的隔離病房，有獨立洗手間，惟他大歎「無提供洗頭水，要用沐浴露洗頭，同埋住15、16日都係食通粉同絲瓜」，吳伯出院翌日，衞生署及房屋署到他的單位全面消毒，而他受訪當天說話有力，身體狀況不錯。

與吳伯密切接觸的四名家人，包括他兩名女兒及同住妻子等，本月2日獲安排到鯉魚門度假村隔離14天，四人日前均已完成隔離。

吳伯上周二（18日）康復出院，現時在葵涌邨的家中休養，稍後需覆診。（梁祖饒攝）

何栢良：按日方資料吳伯未必首名受感染

日本政府厚生勞動省日前公布，鑽石公主號上的疫情分析資料，圖表顯示早於吳伯登船當日〈1月20日〉，船上已有兩人發病，另一圖表則顯示早於吳伯登船前一日（19日），船上的診所紀錄有人發燒，不過未知發燒者有否確診。日方並未公布這個分析的數據來源。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，按日方公布的資料，情況顯示吳伯未必是船上第一名受感染者，又指船上發生了患者傳染大量非緊密接觸者的「超級傳播事件」，與新型冠狀病毒普遍由一名患者傳給數名緊密接觸者情況有異。

吳伯確診武漢肺炎時序表： 日期 事件 12月中 吳伯到上海旅行，經羅湖回港 1月10日 吳伯到羅湖口岸的深圳火車站取火車票後回港 1月17日 兩女兒請吳伯到東京旅行 1月20日 三人一同在橫濱乘搭鑽石公主號回港；吳伯在船上3次焗桑拿及在水池浸溫水，他稱期間開始咳嗽 1月25日 吳伯在啟德郵輪碼頭下船 1月30日 吳伯咳嗽不適及發燒，送往明愛醫院隔離治療 2月1日 吳伯確診感染，轉送瑪加烈醫院，入住約300呎隔離房，有獨立廁所 2月2日 吳伯妻子及兩名女兒等四名親密接觸者獲安排到鯉魚門度假村隔離營 2月18日 留院隔離治療20天後，吳伯晚上出院，自行搭的士回家 2月19日 衞生署及房屋署進入單位消毒 2月底 吳伯需到院覆診 資料來源：綜合吳伯親述及衛生防護中心公布

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