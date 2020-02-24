【鑽石公主號】70港人確診留醫4人危重　2人須靠人工肺

因應新型冠狀病毒疫情，滯留於日本橫濱鑽石公主號郵輪的369名港人，當中70人確診，分別在日本31間醫院留醫。衞生署高級醫生黃駿君表示，她手頭上最新資料顯示，有4名港人情況特別嚴重須留醫深切治療部，當中2人須使用人工肺，2人須用呼吸機，不排除再有嚴重個案出現。 另外有31名港人屬於密切接觸者，目前已在日本陸上隔離，當局表示會想盡辦法將他們帶返香港，強調這個目標無變，惟目前未有包機時間表，有關細節仍待研究。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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2危重病人因發炎問題須「聞氧氣」

衞生署高級醫生黃駿君表示，根據她回港前獲得的16份臨床資料，有4宗個案特別嚴重，出現肺部衰竭，均須入深切治療部，當中有2宗需用到人工肺；另外嚴重個案有2宗，因發炎問題須「聞氧氣」；其餘10宗情況穩定。她了解過日本的抗病毒治療方案，用藥方面是現時香港都有用到的成分。

保安局副局長區志光表示，他在日本期間與黃駿君醫生曾到訪有10名港人確診的4間醫院，惟由於他們身處隔離病房，故只能以內線電話通話。二人並與有關主診醫生會面，區志光形容當地醫生十分關顧病人狀況。

左起：入境處處長曾國衞、保安局副局長區志光、衞生署高級醫生黃駿君。（鄭秋玲攝）

入境處長：一定將港人帶返香港

另外有31名港人屬於密切接觸者正在日本陸上隔離。入境處處長曾國衞表示，會加派人手赴當地，每日聯絡31名港人有什麼藥物及日常用品需要，承諾會盡可行方法「一定係將港人帶返香港。」並正商議加派衞生署團隊到當地為危重患者提供足夠支援及關顧家屬感受。

至於會否派出第四架包機接回該批港人，當局指現正研究可行方案，包括日本當局的隔離安排及法律責任、回港後是否仍需要強制檢疫等細節，故未有包機時間表。