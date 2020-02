【鑽石公主號】80歲港翁或非首名患者　報告揭登船日另有乘客發病

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎肆虐,「疫船」鑽石公主號的總確診人數達600多,當中包括至少70名港人。本港一名80歲老翁於1月19日開始咳嗽,1月20日上船,並於2月1日確診武漢肺炎,一直被視為船上首名確診者。日本厚生勞動省日前公布了三張與感染個案有關的圖表,顯示早於1月20日,已有2名乘客開始發病。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良稱,這數字代表香港伯伯未必是船上第一名受感染的人。

一直被形容為鑽石公主號「首名確診」的80歲香港老翁,於1月17日乘飛機往東京,1月19日開始咳嗽,1月20日上船,1月23日在郵輪上使用過按摩浴池,之後在桑拿室逗留半小時,並於1月25日抵達香港啟德郵輪碼頭。其後老翁在2月1日確診武漢肺炎,上周二出院。

何栢良稱,圖表1顯示該船在1月20日已有2名乘客發病 (當局說法為:a small number of cases have been already occurred),在同月23日亦有1名乘客發病,「香港80歲伯伯未必係船上第一個受感染。」何續說,疫症早在1月尾已在船上爆發,日方於2月5日才開始在橫濱港口碼頭接受隔離檢疫,做法較遲。

乘客發病的數字在2月7日達高峰,其後逐漸回落;職員發病的高峰日子則較遲,在2月11日至13日。

圖表1(截自日本厚生勞動省網站)

根據圖表2,絕大部份船上乘客確診個案均為非緊密接觸者,其中有6日僅有非緊密接觸者受傳染。何栢良表示,新型冠狀病毒普遍由一名患者傳給數名緊密接觸者,鑽石公主號上的情況卻有異,患者傳染了大量非緊密接觸者,證明船上發生了超級傳播事件。

圖表2(截自日本厚生勞動省網站)

圖表3顯示,船上已經出現第八代傳播。何栢良稱,「1月20日開始有人感染,至今34日;而新型冠狀病毒潛伏期大多約為3至5日,取其中間數4日,34除4係8.5。簡單計都計到,傳到第八輪係好正常。」

圖表3(截自日本厚生勞動省網站)

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良(資料圖片/盧翊銘攝)

另外,何栢良表示已去信醫院管理局主席范鴻齡,促請醫管局推動緊急修訂法例,將新型冠狀病毒感染列為職業病,仿效2003年做法,保障醫管局員工。