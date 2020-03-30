李國章半山祖屋　曾歷大雨災　兩層車房被沖走　全家及時撤出保命

《香港01》今早（30日）報道，行政會議成員李國章及家人以公司轉讓形式，售出位於半山寶珊道的祖屋，估值5億元。該大宅是李家於60年代購入地皮後興建，在1972年618雨災時險因山泥傾瀉倒塌。 1972年6月18日，香港多區均現暴雨，半山寶珊道及觀塘雞寮安置區發生嚴重山泥傾瀉，導致138死、71傷。翻查早年報道，原來雨災前一日港英政府工程局一名工程師，視察寶珊道後勸喻李家遷出，而李家即晚行動，才得以避過一劫。

1972年6月18日，香港下起連場暴雨，半山寶珊道發生嚴重山泥傾瀉，晚上約9時一幅天然山坡發生大規模山泥傾瀉，李國章及家人位於寶珊道21號的祖居亦受波及，兩層高的車房被泥沙沖毀坍塌，滑下山坡。

1972年6月18日，半山寶珊道發生嚴重山泥傾瀉，李國章及家人位於寶珊道21號的祖居亦受波及，兩層高的車房被泥沙沖毀坍塌，滑下山坡。（土木工程拓展署）

山泥並沖毀干德道一幢六層高的大廈後，形成泥石流，隨後將同位處半山、高12層的旭龢大廈沖塌，更波及山坡下景翠園E座的最高四層，事件共造成67死19傷。時任港督麥理浩及後委任雨災調查委員會，並於維多利亞地方法院聆訊，調查慘劇經過。

據當年報章報道調查委員會的聆訊，李國章父親李福樹一家居於寶珊道大宅。雨災前一日（6月17日）上午，香港區工程局工程師曾到寶珊道視察，並勸喻李家暫時遷出。李福樹一家人即晚遷出該大宅。至山泥傾瀉發生前，五名傭人及六隻狗亦已遷出，李家上下幸免於難。

事件共造成67死19傷，據當年報章報道調查委員會的聆訊，雨災前一日上午，香港區工程局工程師曾到寶珊道視察，並勸喻李家暫時遷出，令李家上下幸免於難。（土木工程拓展署）

除車房外，李國章祖居的花園及涼亭，亦在該場山泥傾瀉中被沖毀，數十呎外的三層大宅則得以保存。災後，李福樹聘請專人為大宅加固。

翻查土地註冊處資料，李國章已故母親李胡紫霞1961年以31萬元，向港府購入寶珊道地皮，翌年將地皮轉讓予丈夫李福樹。但1972年的山泥倒塌，損毀部分土地，港府1974年重批新的地皮範圍及新地契，這份新地契規定，地皮只可建35呎高，並定明重建時樓面上限為4,992方呎。

1972年的山泥倒塌，損毀部分土地，港府1974年重批新的地皮範圍及新地契，規定地皮只可建35呎高建築，並定明重建時樓面上限為4,992方呎。（張浩維攝）

李福樹於1995年5月逝世，李胡紫霞再度成為業主，並於2000年將大宅地皮轉讓予Eight Star Glory Ltd，亦即李國寶、李國章等人任董事的公司。

李福樹為李福樹會計師事務所創辦人，亦曾任行政立法兩局非官守議員，其父李冠春乃東亞銀行創辦人之一。

↓↓1972年寶珊道山泥傾瀉電腦模擬動畫↓↓