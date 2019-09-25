【逃犯條例】李國章︰通識科執行有問題教壞學生　首先要教好老師

反對《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮持續逾3個月，不少建制派人士將大批年輕人上街的原因歸咎通識科。行政會議成員、前教統局局長李國章今日（25日）表示，通識科理念正確，但執行上有問題，而問題源自通識科老師的質素參差，稱見到有老師不負責任，不想批評老師，但希望老師反省一下是否以身作則， 指老師在堂上討論政治沒有問題，最重要是不要把自己理念灌輸予學生。 李國章續指，社會混亂有很多理由，不只是「通識教壞學生」那麼簡單，首先要改善教師質素，指現時讀書出色的人都去讀法律同醫生。

行政會議成員、前教統局局長李國章。（梁德倫攝）

我真的覺得通識不是錯，不過個問題是執行那方面，我們是出了問題…老師的質素就是怎樣去訓練老師，現在好話不好聽，不是最叻的入去讀教育的，最叻的學生是讀醫、讀律師、讀其他科目的，那我們如何吸引返最精的同學，對教育有一個熱誠，可以想去做老師呢？ 李國章 2019年9月25日

被問是否需審查通識教材，李國章表示「樣樣都要做」，首先要教好老師，如果老師不好，即使提供最好的教材都沒用，又提到教育大學有學生曾奚落教育局副局長蔡若蓮兒子墮樓亡一事，指讀書出色的人都去讀法律同醫生。

對於社會混亂，他指有很多理由，除了通識科問題，貧富懸殊是主因。他又指被問到會否支持引入反蒙面法，他認為如果無法執行，立法都沒有意思。

▼9.22全港多區衝突▼