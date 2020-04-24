【資助口罩】最後名額公佈　受資助「宇宙發展」董事活躍愛國社團

商務及經濟發展局今日（24日）公布，已批出「本地口罩生產資助計劃」中餘下的七條生產線，預計資助計劃下的20條生產線全面投產後，每月合共可向政府供應3,455萬個口罩，另有餘數815萬個口罩供應本地市場。

最新獲批資助的七條生產線涉六宗申請，最後三間成功申請的公司分別為宇宙發展集團、匯愛香港有限公司，及景祥針織有限公司。《香港01》翻查有關公司資料，發現宇宙發展董事皆有愛國社團背景。而立法會議員林健鋒牽頭的匯愛香港，董事在內地開設熔噴布廠，相信可確保掌握生產口罩的上游物料。

宇宙發展三董事活躍於愛國組織

成功擠身資助計劃最後三個名額之一的宇宙發展集團，於2012年6月成立，公司股東羅達俊身兼多個愛國社團董事，包括香港黃埔各界聯合會、香港廣州社團總會義工團、旅港番禺會所及香港青年文化協會，羅同時擔任香港廣州社團總會會董。

該公司今年3月再有兩名活躍於愛國組織的董事加入，包括同為旅港番禺會所董事的屈錦濤，以及香港南安公會名譽會長劉梅曲。

商務及經濟發展局今日（24日）公布，在本地口罩生產資助計劃下批出餘下6宗申請的涉7條生產線，將為政府增加1200萬個口罩供應、以及為本地市場供應328萬個口罩，港府將批出最高資助1550萬元。（資料圖片）

匯愛兩生產線獲資助 公司一董事生產口罩材料

另一間獲批資助兩條生產線的匯愛香港有限公司（CareHK），由全國政協、經民聯立法會議員林健鋒牽頭，於今年2月下旬開設。公司董事除前深水埗區議會主席、香港工業總會理事郭振華、珠三角工業協會東莞分部副主席黎啟東等工商界人士外，亦有一名從事生產口罩材料無紡布、熔噴布的董事。

董事之一的楊自然，同時為國橋集團董事長，該集團主要於中國大陸生產PP無紡布、PET無紡布、熔噴布等，可用作口罩生產的材料，為中國最大的無紡布生產基地之一。楊同時亦是香港無紡布協會第九屆理事會榮譽理事長，相信其業務背景，可確保匯愛香港掌握生產口罩的上游物料。

匯愛香港於大埔工業邨設廠，使用的是科技園初創公司綠芝園騰出的8000呎無塵廠房。口罩廠於3月17日開幕時，生產ASTM Level 1 的成人及兒童口罩，林健鋒受訪時預計，4月可增至5條生產線，日產50萬個口罩，每月約可生產1500萬個。匯愛香港獲資助的兩條生產線，最高可獲共五百萬元，每條生產線每月平均向政府供應二百萬個口罩，另可每月平均生產一百萬個口罩供應本地市場。該廠的首兩批共40萬個口罩已於本月公開發售，每盒售價為＄97.5。

林健鋒早前公布口罩生產計劃時致辭時提到，是次項目並無集資，由自己與幾位工商界朋友出錢出力，只為了能幫助香港。（資料圖片／盧翊銘攝）

景祥針織上月聘生產助理

最後一間獲資助的公司景祥針織有限公司，其董事施景祥居於將軍澳一公共屋邨。該公司上月底於網上招聘口罩生產助理及包裝助理。

想知口罩購買攻略？請看以下教學↓↓↓↓