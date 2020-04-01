【新冠肺炎】政府刊憲暫關閉麻雀館　職員落閘送客：「14日後見」

因應新冠肺炎疫情，港府今午（1日）刊憲，將卡拉OK、麻雀館等場所納內預防及控制疾病新規例。傳媒引述消息指，當局將發公告，要求相關場所傍晚6時起暫時關閉14日。 旺角砵蘭街多間麻將館，在3時半後開始「清場」，有職員送雀友離開時向對方稱「14日後見」；有雀友則向記者稱未玩夠，直言轉場再戰，但無透露去向。

政府刊憲將卡拉OK、美容院、麻雀館、按摩院、夜店或夜總會等場所，納入預防及控制疾病新規例範圍，公告下午3時起生效。（鄭嘉如攝）

麻雀館今午全場滿座 政府刊憲後職員送客

《香港01》記者今午約二時起，巡視旺角亞皆老街與砵蘭街交界的幾間麻雀館，發現其中至少四間幾乎全館滿座，初步觀察各有30至40枱即逾100名客人在內打牌，另有數人在旁觀戰及等位；眾人距離只有一至兩呎，有數名雀友更無戴口罩打牌。

政府其後刊憲，將卡拉OK、美容院、麻雀館、按摩院、夜店或夜總會等場所，納入預防及控制疾病新規例範圍，公告下午3時起生效。傳媒同時引述消息指，當局將發公告，要求相關場所即日傍晚6時起，暫時關閉14日。

政府刊憲將卡拉OK、美容院、麻雀館、按摩院、夜店或夜總會等場所，納入預防及控制疾病新規例範圍，公告下午3時起生效。（鄭嘉如攝）

女雀友：轉場再玩過

現場所見，政府刊憲前夕仍有數名雀友進入麻雀館，不過職員很快「清場」，豉油街及砵蘭街一帶的麻雀館相繼落閘，其中一間館內近百名雀友陸續離開，有職員安撫熟客及其他客人，向他們稱「14日後見」。

有離開麻雀館的中年女士直言意猶未盡，向記者稱會轉場到其他場所玩，惟無透露去向。雀友陳先生則認同政府做法，他稱雀館應該一早要關，只因最近生活較悶，才到雀館消磨近兩小時，他又指該雀館提供消毒搓手液，認為防疫措施「都算做得足夠」。

《香港01》記者今午約二時起，巡視旺角亞皆老街與砵蘭街交界的幾間麻雀館，發現其中至少四間幾乎全館滿座。（羅君豪攝）

卡啦OK爆小型感染 政府今刊憲關閉

政府上周六（28日）公布加強防疫新招，要求六類娛樂場所包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、戲院及派對房間關閉14天，但卡拉OK、麻雀館及按摩院不受限制可繼續營業，被指「漏招」。

衛生防護中心周二（31日）公布，有5名人士上周一同到卡啦OK後確診，變成小型感染群組，據最新報道同行的另外兩人亦已確診，令該感染群組增至7人中招。