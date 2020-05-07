CU Mask｜紡織中心公開廠房　先指無招標是政府商定後改口攬上身

政府免費派發「銅芯抗疫口罩」（CU Mask），但一直沒有透露生產商，直至政府發布特首林鄭月娥發布參觀照片，被傳媒發現生產商為晶苑國際集團，被外界質疑沒有招標、涉利益輸送。創新科技局常任秘書長蔡淑嫻今早（7日）自揭，晶苑集團是其中一個生產商，又指「唔明點解話有利益輸送」。 受政府委託專責統籌生產CU Mask的香港紡織及成衣研發中心（HKRITA），下午4點半突然安排記者拍攝消毒廠房，其業務拓展總監陳慧欣今日會見傳媒時表示，政府於2月聯絡中心，之後便開始尋找生產商，至於最終如何敲定由晶苑作生產商？陳強調「呢個係共同政府得出嘅同共決定」，並指王志輝同任中心、晶苑的董事，但有申報及避席。 不過記者會後到晚上7點多再致電給記者，改口指無招標是研發中心最後決定。

CU Mask｜生產商晶苑、聯業、龍達 與紡織成衣研發中心關係起底

CU Mask｜直擊龍達紡織大埔消毒工廠 設大型機器、職員戴頭罩

CU Mask｜晶苑生產 直擊南豐紗廠 車間封膠板 職員趕記者

下午4點半：無招標係同政府共同決定

香港紡織及成衣研發中心業務拓展總監陳慧欣今日表示，政府今年2月主動聯絡研發中心，並於3月開始投產，至今已生產約900萬個「銅芯口罩」，當中晶苑集團於越南廠房生產約850萬個；土瓜灣聯業製衣生產50萬個，並於荃灣南豐紗廠剪裁縫紉，再於大埔龍達紡織進行消毒包裝。

創新及科技局早前承認，因時間時間緊迫所以生產CU Mask上沒有公開招標，選擇直接採購，做法惹外界關注。陳慧欣指出，政府在與研發中心接洽後，便開始尋找生產商，但拒絕透露詳情，至於最終如何決定由誰生產，陳僅稱「整個過程都有同政府討論，呢個係同政府得出嘅共同決定」。

晚上7點多：中心最終決定

不過到晚上7點多，陳致電記者，改口指「政府在與中心接洽後，各自搜尋生產商，整個過程都有互相討論，最終由中心敲定生產商。」

香港紡織及成衣研發中心業務拓展總監陳慧欣（右）表示，在選擇生產商一事上是與政府磋商後的共同決定。（高仲明攝）

指研究中心董事有避席

晶苑集團其中一名執行董事王志輝，同時身兼香港紡織及成衣研發中心董事，陳慧欣重申，王雖是晶苑董事，但整個過程都有避席，沒有參與討論。對於創科局常任秘書長蔡淑嫻形容，晶苑是以「友情價」承接生產，陳拒透露「友情價」的金額，只稱「係一個非常相宜嘅價錢」。

現時「銅芯口罩」已生產900萬個，會分別於越南及香港消毒，當中超過600萬個已經在大埔龍達紡織進行消毒，未來仍有逾百萬個會送抵本港消毒。銅芯口罩到達廠房後會經過臭氧消毒儀器消毒約1小時，毒儀器最高峰每日可以消毒10萬個口罩。當完成消毒後會運到無塵房包裝，陳慧欣指出，工人進入無塵房前都要穿上全副保護衣，戴口罩穿鞋套，並量度體量及消毒，現時無塵房分兩更制，每更約35人進行包裝，已經有700萬個隨時派發港人。

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