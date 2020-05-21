搜尋「黃色」無預測字串　網民憂河蟹疑雲　Google：知悉後已修正

早前特首林鄭指會加強網絡監察，有網民擔心網絡自由受限。今日中午，就有網媒指Google搜尋「黃色」字眼時，Google未有提供「搜尋關鍵詞」（預測查詢字串）。相反，當搜尋「藍色」字眼時，就會出現「藍色經濟圈」、「藍色生死戀」，懷疑Google因政治原因審查「黃色」的相關搜尋字串。

《香港01》向Google求證，獲回覆指「Google 對於預測查詢字串（Autocomplete）有清晰的政策規定，禁止包含煽情露骨、粗俗或不雅內容，但演算法未必每次拿捏準確，我們在知悉相關情況後已檢視，並已經作出修正。」河蟹疑雲屬誤會，估計與華人地區「黃色」一詞語帶雙關有關。

記者今日下午按網民所指，在下午以Google Chrome瀏覽器搜尋「黃色」時，Google的確未有顯示任何預測查詢字串。之後記者搜尋「藍色」時，就會出現「藍色經濟圈」、「藍色生死戀」。

「預測查詢字串」不會影響搜尋結果

而以無痕模式搜尋「黃色」，在沒有個人辨識及沒有「Cookies」影響下（即搜尋不受記者過往搜尋及瀏覽歷史影響），同樣未有顯示任何預測查詢字串。而搜尋「藍色」時，就不會出現「藍色經濟圈」字眼，但會出現「藍色天空」、「藍色沙灘」等預測查詢字串。

而在Google於黃昏時間回覆記者後，記者再搜尋「黃色」時，已經會出現「黃色經濟圈」、「黃色大門」、「黃色口罩」。有相關人士指，「預測查詢字串」以演算法及用戶搜尋紀錄計算出，並強調「預測查詢字串」不會影響搜尋結果。