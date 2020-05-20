莫乃光批政府政治審查《頭條新聞》　容海恩指港台須遵守約章

香港電台個人意見節目《頭條新聞》被指2月14日一集污衊和侮辱警方、資料準確性成疑，被通訊事務管理局警告。港台承諾檢討《頭條新聞》，本季播出後會暫停製作，並向被冒犯的警察致歉。 立法會議員資訊科技及廣播事務委員會主席莫乃光認為，《頭條新聞》非新聞時事節目或紀錄片，而是諷刺節目，與《歡樂今宵》等經典節目的諷刺時弊環節類近。他批評，投訴不涉技術或一般內容判斷，質疑通訊局裁決是政治審查，憂心帶來寒蟬效應，影響本港的創作自由。另有聽眾認為，《頭條新聞》過去三十年來都走同一路線，突然收緊是不合理。 而立法會議員兼廣播事務委員會委員容海恩則認為，本港可有諷刺式節目，惟港台須受約章及守則限制，節目不應以取笑政治人物或新聞為主題。

+ 3 + 2

是次無關技術層面或植入式廣告 質疑通訊局營造白色恐怖

莫乃光今日早上在港台電台節目《千禧年代》中表示，通訊局是次裁決超出一貫做法，警告無關技術層面或植入式廣告等，而是成為審查工具。他形容裁決是白色恐怖，影響的不只《頭條新聞》或香港電台，而是整個傳媒界的創作自由。

他解釋，《頭條新聞》非新聞時事節目或紀錄片，而是諷刺節目、趣劇，如經典節目「歡樂金宵」亦有諷刺時弊的環節，質疑港府令本港倒退，令數十年前擁有的自由都失去，將帶來寒蟬效應，與尊重法治社會、民主精神是本末倒置。

+ 3 + 2

節目諷刺擁有公權力的警方及高官 反映市民真實想法

莫乃光強調，節目中諷刺的，並非無權無勢的弱勢社群，而是擁有公權力警方及政府高官，即使節目中傳達的某些想法或存誤解，亦反映市民的真實想法，質疑「是否描述市民的誤解都不可以？」他認為，觀眾可選擇認同與否，惟傳媒有自由創作的權利，直言政府若以為做法能獲得市民尊重，最終只會帶來反效果。

而立法會議員容海恩則認為，本港可有諷刺式節目，但港台須受約章及守則限制，節目不應該以取笑政治人物或新聞為主題，而2月14日播出的《頭條新聞》中演員王喜穿上警隊裝扮，令警隊受污衊及侮辱，加上《頭條新聞》多年來皆有取笑政治人物及新聞，故認為通訊局裁決正確。她認為，港台就事件道歉外，管理層及製作團隊應審視節目，檢討日後如何按約章及守則進行製作。

香港電台。（高仲明攝）

聽眾：八十年代已有諷刺時弊節目 涉英女皇也沒被投訴

聽眾林小姐認為，自八十年代起本港電視一直有諷刺時弊，對象包括英女皇及官員，不了解為何現時會被投訴，質疑節目是反映事實，才遭投訴。她認為，只有極權國家及地方才會阻止市民諷刺政府，希望港台不畏強權。黃小姐亦表示，《頭條新聞》過去三十年來都走同一路線，突然收緊是不合理，批評商經局在港台昨晚回應後再施壓，令她感到傷心，質疑政府「迫市民上街」。