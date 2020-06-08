【01實測】追蹤器揭白做回收　9大屋苑疑將回收膠樽　直送堆填區

《香港01》去年至今，將GPS追蹤器放置在膠樽內，分別擺放在14個屋苑的回收箱，測試膠樽最終會否被回收，當中部分屋苑曾獲環保署的回收獎項。 結果發現，當中有9個屋苑的追蹤器被送到堆填區或廢物轉運站一帶，佔約64%。記者之後暗訪兩個被測試屋苑的前線清潔工，他們均表示無人回收塑膠，塑膠被當垃圾遺棄。有環保組織表示，塑膠經濟價值低，令回收商不願回收。 涉事鳳德邨回收商堅稱無將回收塑膠送往堆填區，新都城2期不回覆，其餘七個屋苑表示會跟進了解；環保署就指已翻查去年獲得證書的5個屋苑單據，並已核實回收。

《香港01》記者過去一年，把GPS追蹤器放置在14個屋苑的膠樽回收箱，結果發現至少有九個膠樽追蹤器被送至堆填區或廢物轉運站一帶。（01製圖）

《香港01》記者過去一年，把GPS追蹤器放置在檸檬茶膠樽內，再把該批膠樽分別擺放在14個屋苑的回收箱。屋苑包含私人屋苑、公屋及居屋，地點遍及全港。結果發現至少有九個追蹤器被送至堆填區或廢物轉運站一帶。

《香港01》記者過去一年，把GPS追蹤器放置在14個屋苑的膠樽回收箱，結果發現至少有九個膠樽追蹤器被送至堆填區或廢物轉運站一帶。（楊榮飛攝）

7屋苑追蹤器送堆填區 兩屋苑送廢物轉運站

七個屋苑的追蹤器，訊號最終顯示位置，為稔灣及蓮麻坑堆填區一帶，包括天水圍天瑞（二）邨、觀塘彩霞邨、將軍澳新都城2期、荃灣祈德尊新邨、太古城、鑽石山鳳德邨及嘉湖山莊景湖居；美孚新邨第一期及沙田第一城追蹤器則被分別運到西九龍及沙田廢物轉運站一帶。

四個未有送到堆填區的屋苑為粉嶺花都廣場、沙田名城、黃埔花園一期及海怡半島，最後顯示訊號仍為追蹤屋苑內；餘下的荃灣荃豐中心雖送到堆填區，但回收商指會在回收場分拆膠樽物品，而追蹤器顯示送去堆填區前，曾逗留在回收商的回收場一帶逾六小時，與回收商說法脗合，故剔除在外。

曾連續兩年兩獲得評級最高「鑽石級」的新都城2期，追蹤器去年6月初從新都城離開後，經觀塘繞道再至紅磡海底隧道過海到港島東廢物轉運站，最終被送至稔灣堆填區。（01製圖）

在9個被送堆填區及廢物轉運站的屋苑，當中有5個屋苑在2018/19年獲環保署「家居廢物源頭分類獎勵計劃」。當中曾連續兩年兩獲得評級最高「鑽石級」的新都城2期，追蹤器去年6月初從新都城離開後，經觀塘繞道再至紅磡海底隧道過海到港島東廢物轉運站，最終被送至稔灣堆填區。

另外，在前年獲得「金獎」的公共屋邨天瑞（二）邨，記者在去年6月及今年3月均曾擺放測試膠樽，兩次結果分別被送往稔灣及蓮麻坑堆填區；在去年度獲「優異獎」的彩霞邨，追蹤器則送至蓮麻坑堆填區。

在前年獲得「金獎」的公共屋邨天瑞（二）邨，記者在去年6月及今年3月均曾擺放測試膠樽，兩次結果分別被送往稔灣及蓮麻坑堆填區。（01製圖）

彩霞邨清潔工：去年大半年無回收

記者在去年11月起到上述兩個屋邨暗訪前線清潔工，彩霞邨清潔工藍姐（化名）透露，收集廢塑膠的車輛已有半年沒到屋苑。藍姐無奈指塑膠堆滿後便會當垃圾拋棄。

「做到腰曲都賣唔到廿蚊！𠵱家唔收膠啦！」屬於房委會管理的公共屋邨天瑞邨清潔工霞姨（化名）指，回收的膠樽會拿到天瑞邨內的一間回收商變賣，但霞姨遺憾地指該回收商現時已不回收膠樽，選擇直接丟棄。霞姨續指，現時膠樽價格便宜，只有3毫子、5毫子一公斤，坦言沒有人會來回收膠樽，直指油費也不足夠支付，「係一啲都唔環保啦，堆填區就嚟爆棚」。

記者續向霞姨所指的天瑞邨內的回收商查詢，職員指現時不會收塑膠，因塑膠太佔位置，位處新界的回收場不夠地方積存，故此不作回收。

+ 6 + 5 + 4

根據2018年香港固體廢物監察報告，家居廢塑料便佔逾半堆填區廢塑膠棄置量，每日棄置量高達1,244公噸，相等於每日棄置約83架巴士重量的塑膠至堆填區。然而，回收塑料的價格自2018至今一直下降，在內地，由2018年10月高位每噸值8010人民幣（下同），跌至2019年年底的7164元，今年疫情影響下再大跌，僅得6610元。塑料價格一年半內下跌兩成，令回收業大受影響。

記者在去年11月起到屋邨暗訪前線清潔工，彩霞邨清潔工藍姐（化名）透露，收集廢塑膠的車輛已有半年沒到屋苑。藍姐無奈指塑膠堆滿後便會當垃圾拋棄。（梁祖饒攝）

環團促要求列明下游回收商

環保觸覺高級項目主任馬家寶表示，由於塑膠經濟價值低，物管公司或清潔商反要提供金錢誘因予回收商前來回收，而且回收膠樽並磨成原料所需的膠樽數量十分龐大，在各屋苑所收集的數量遠遠不夠，回收商沒金錢補貼也不願前往回收。

馬指物管公司只看重屋苑管理事宜，回收也不是核心事務。再者，屋苑或物管公司也從沒透露下游回收商名稱，居民根本無渠道及能力監察回收商。馬促請環保署強制要求各大屋苑列明下游回收商名稱，並公布每月的詳細回收紀錄及收據，讓公眾可一起監察。

環保觸覺高級項目主任馬家寶表示，屋苑或物管公司也從沒透露下游回收商名稱，居民根本無渠道及能力監察回收商。（林頌華攝）

香港環保再造業可持續發展協會會長劉耀成不諱言，有業界疑作「假回收」，曾聽聞部分塑膠回收商未有回收，只是把回收品丟棄到別處。

「收膠全部喺新界，收紙九龍、新界都有，我車一箱廢紙好過車膠啦！」劉大歎，部分物理管理公司或回收商為取得ISO等環保認證，故仍聲稱會回收塑膠，但價格急降及佔位令回收商有更大誘因直接丟棄。

七屋苑表示會跟進 僅兩屋苑提供承辦商名稱

記者向涉事屋苑查詢，新都城2期物管公司在電話表示不作回覆；鳳德邨物管公司指承辦商堅稱，回收膠樽並非送往堆填區；其餘7個屋苑表示會跟進及了解情況，包括管理天瑞（二）邨的房屋署指，如發現違規會反映在承辦商季度表現。

記者曾以電郵向該9個屋苑查詢回收商或承辦商的名稱，當中只有2個屋苑，即鳳德邨及景湖居願意提供承辦商名稱，該兩個承辦商均指有妥善處理回收的物品。記者再聯絡衛揚控股有限公司，負責人堅稱鳳德邨膠樽有回收，並指公司回收車輛有GPS紀錄，惟最終未有提供有關紀錄予記者；在景湖居提供清潔服務的惠康環境服務有限公司則指，回收商表示他們有妥善處理所有回收物品。

環保署指已聯絡該九個屋苑的物管公司及下游回收商，當中於去年獲得證書的屋苑，署方已翻查回收商發出的單據，顯示屋苑有將廢塑膠交予其下游回收商。