【01實測】屋苑將回收塑膠送堆填區　環保家庭歎浪費心機

《香港01》去年至今實測14個屋苑膠樽回收過程，有9個屋苑追蹤器最終送達堆填區及廢物轉運站一帶，當中七個屋苑在2017/2018年度曾獲環保署「家居廢物源頭分類計劃」獎項。測試揭發原來市民在家回收，最終可能白費心機。 沙田第一城是九個屋苑之一，住戶John每星期均會把收集的物品清洗回收。他批評，如屋苑回收商把回收物當垃圾處理，「必然係浪費我哋心機」。 由2018年至今，環保署收到約10宗被指未能妥善處置回收物的個案，當中有屋苑表示在尋找合適的廢塑膠回收商時遇到困難。

《香港01》去年至今實測14個屋苑膠樽回收過程，有9個屋苑追蹤器最終送達堆填區及廢物轉運站一帶，當中7個屋苑在2017/2018年度曾獲環保署「家居廢物源頭分類計劃」獎項。（01製圖）

《香港01》在過去一年，在14個屋苑內的三色回收箱放置包含GPS追蹤器的膠樽，發現有9個屋苑追蹤器被送到堆填區及廢物轉運站一帶，7個屋苑在2017/2018年度更獲得環保署「家居廢物源頭分類計劃」獎項，當中包括沙田第一城。（詳見另稿）

環保家庭：塑膠唔放屋苑回收箱

居於第一城的退休人士John，會把回收的物品放入電視櫃內，塑膠、廢紙、鐵罐及玻璃瓶等也會分類收集。他每星期均會把收集的物品清洗，並拿去不同地點回收，他表示不會使用屋苑的回收箱。

「唔係我唔信屋苑或物管公司，但有得揀我會拎去回收中心。」養成回收習慣已近20年的John，放置回收物品地點也是精心思量，如回收價值較高的玻璃瓶及鐵罐才會放在屋苑的回收箱、價值較低的塑膠則會拿去距家中十分鐘路程的沙田回收中心。

養成回收習慣已近20年的John，放置回收物品地點也是精心思量，如回收價值較高的玻璃瓶及鐵罐才會放在屋苑的回收箱、價值較低的塑膠則會拿去距家中十分鐘路程的沙田回收中心。（梁祖饒攝）

寧多走10分鐘 稱有職員可即場分類

他續指除考量經濟價值外，回收商信譽也會考量，如樓下的玻璃樽回收箱是由環保署「綠在區區」招標的承辦商營運，而經濟價值較低的塑膠則選擇給予有職員當場檢查及分類的沙田回收中心，他認為職員即場分類能給予更大信心回收，「始終唔知物管公司如何處理回收物品，又唔知回收商名稱。」

John也曾聽聞有屋苑把回收物品當垃圾處理，故聽到我們的測試結果及暗訪清潔工所言，他不諱言：「如果真係當垃圾處理，必然浪費環保人士心機。」他續指，很多回收物品也沒清洗乾淨，故令他更決心把塑膠送去沙田回收中心。

其中一個測試屋苑天瑞邨清潔工指回收商不回收塑膠，直言會把回收膠樽當普通垃處理丟棄。（梁祖饒攝）

環保署：兩年半收10宗未妥善回收個案

「家居廢物源頭分類計劃」是2005年推出的屋苑自願參與計劃。至2019年底，超過2,200個屋苑參與計劃，政府為當中約1,700個住宅屋苑合共提供逾5,700套回收桶，如屋苑達一定回收量，更會獲頒發不同級別的獎項。雖然為環保署推廣的計劃，但署方只是資助屋苑設置回收箱，需屋苑自行安排回收商處理回收物品。

John坦言，屋苑自行處理回收物品，市民根本無辦法監察物管公司有否妥當回收，只能靠政府監察，促請政府推行「家居廢物源頭分類計劃」獎項時，同時加強監管。根據資料，自2018年至今，環保署回覆指收到約10宗被指未能妥善處置回收物的個案投訴，環保署調查期間，當中有屋苑表示在尋找合適的廢塑膠回收商時遇到困難。