本港近日新型冠狀病毒肺炎疫情回落，但對各行各業帶來的影響仍未復原。疫情下訂單大減、中美貿易戰等夾擊下，本港回收業受重挫。有塑膠回收公司大嘆生意額銳減一半，現時已積存兩個月的再造塑膠原料，故需要減產。 回收公司坦言「今次係海嘯式災難，資助永遠都唔夠」，認為回收行業生產依賴電力，故希望政府可提供更多電費補貼。

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東區首試中央收膠 承辦商月收逾十噸廢膠 最怕廚餘棄回收箱

疫情油價大跌多重打擊 塑膠回收商生意海嘯式大跌 冀獲電費補貼

方文金大嘆生意額銳減一半，現時已積存兩個月的再造塑膠原料，故需要減產。（鄭子峰攝）

積存3000噸再造塑膠原料

本港塑膠、廢紙等回收量一向低迷，近月疫情更成「致命傷」。俊成環保有限公司主力塑膠回收，該公司總經理方文金坦言現時受到「三重打擊」，包括訂單大減、石油價格暴跌及貿易戰。他解釋在疫情下，內地工廠停工，對再造塑膠原料需求大減，「做咗出嚟都無人要」。即使內地現時陸續復工，「但係又到外國爆，訂單無晒」。

由於塑膠是石油副產品，方文金指最近油價急瀉，新的塑膠原料價格亦大跌，「新料同再造都差唔多價，再生材料（銷情）唔會好過」。再加上早前中美貿易戰內地工廠訂單已銳減，對原材料需求本已不大，故近月生意額已較疫情前跌逾一半。

方文金無奈指該公司現時總計已積存3,000噸再造塑膠原料，相等於兩個月產量，「唯有擺係貨櫃、貨倉入面，又要再畀一筆租金」，現時只好減產一半。

堅持不放無薪假：員工每個都係人才

回收基金推出上限12萬元的支援，方認為補貼「永遠都唔夠」；雖然現時亦有上限5,000元的電費補貼，但方直言回收場機器須用大量電力，一個月電費可高達10萬元，「5,000蚊得好少，純粹係有好過無」，故希望政府提供更多電費補貼。

他形容今次如「海嘯式災難」，但堅持不會要求員工放無薪假及年假，「公司每一個都係人才，大部分都共事五年以上，一定要好好珍惜。」