國安法｜銅鑼灣維景酒店成國安公署臨時基地　消息：明日早上開幕

《港區國安法》上周實施以來，除了鄭雁雄被任命為中央駐港國安公署署長，以及李江舟、孫青野為副署長外，外界對國安公署的運作及進展仍所知不多。有傳媒今日（7日）報道，作為中央第四機關的國安公署，將以銅鑼灣維景酒店為臨時基地。 灣仔區議員陳鈺琳到場視察，有大批軍裝警員在場戒備及巡邏，酒店大堂玻璃幕門已被圍板圍封，有工人正在進行外牆維修，銅鑼灣道咪錶位亦由今日起封閉三日。 《香港01》記者到現場了解，初步相信酒店門外釀板的位置，將會放上國徽，另外現場會豎起國旗旗杆。消息指，公署明日（8日）早上開幕。記者向特首辦查詢，正等待回覆。

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正《香港01》記者到現場了解，可見有兩名警員在場視察，酒店外牆則正在圍封裝修，初步相信酒店門外鑲板的位置，將會放上國徽，另外現場會豎起國旗旗杆。有區議員向在場保安詢問酒店狀況，保安表示是「秘密」。另附近一帶的銅鑼灣道咪錶位亦貼上由警務處處長授權的字條，由今日起封閉三日。

網站正維修 職員指未知何時重新開業

記者嘗試瀏覽酒店官網，頁面顯示「網站系統正在維修中，不便之處，敬請原諒」，而其他訂房網站亦已無法預訂房間。記者再以客人身份致電酒店了解，職員表示酒店暫時停業，不接受預訂，未知何時重新開業，至少半年後才可再預訂房間。

灣仔區議員陳鈺琳接受查詢時表示，不少街坊詢問銅鑼灣維景酒店外警力增強的情況。她今日到場了解，看到大批警員在現場巡邏，同時發現酒店外的咪錶和所有臨時泊車位由今日下午8時起臨時取消三天，現場亦貼上告示，表明獲警務處處長授權。陳鈺琳稱，曾向酒店查詢但未獲回覆，強調會繼續向酒店和警民關係科人員跟進。灣仔區議會主席楊雪盈在fb表示，下周二（7月14日）的灣仔區議會大會中，將提出相關議程以了解情況。

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維景酒店屬中旅集團全資擁有

銅鑼灣維景酒店位於銅鑼灣道148號，酒店於2002年開幕，由香港中旅維景國際酒店管理有限公司管理，屬香港中旅集團旗下物業。該酒店屬四星級，樓高33層，共提供266間客房，當中超過七成面向維港及維園。

以往的中央駐港機構都會在港另覓地點，以中聯辦為例，初期使用的是新華社位於灣仔的舊址，後於2001年買入並遷到由招商局興建的西港中心；據了解，國安公署亦會另覓永久辦公室的選址。

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據《2020 年全國性法律公布》，國安公署人員由中央人民政府維護國家安全的有關機關聯合派出，公署職責包括分析研判香港特別行政區維護國家安全形勢，就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見和建議；監督、指導、協調、支持香港特別行政區履行維護國家安全的職責；收集分析國家安全情報信息；依法辦理危害國家安全犯罪案件。《港區國安法》規定公署人員須遵守全國性法律和香港特別行政區法律，並接受國家監督機構監督。公署的經費由中央負擔。