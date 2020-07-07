國安公署臨時基地可俯瞰維園　前身酒店　傳媒常租用拍攝六四晚會

《港區國安法》本月1日生效，有本港傳媒報道國安公署將以由香港中旅集團持有、位於銅鑼灣的維景酒店作臨時辦公大樓。消息傳出後，該酒店今日（7日）有軍裝警員戒備及巡邏。 維景酒店於1997年由香港中旅集團以3.16億元購入地皮，並斥資興建成樓高33層的四星級酒店，共提供266間客房；由於超過七成房間面向維園，每年六四晚會，傳媒均會租用作拍攝及直播。

銅鑼灣維景酒店較鄰近的建築物高， 中高層房間亦可俯瞰維園，每年六四晚會，不少傳媒都會租用該酒店的房間，作拍攝或直播活動，圖為2019年的六四晚會的情況。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港中旅1997年購入 申改建酒店獲批

銅鑼灣維景酒店的前身原是舊唐樓，90年代由香港中旅相關公司購入，1997年再以3.16億元轉讓予香港中旅集團，該集團其後斥資在原址建成樓高33層的香港銅鑼灣維景酒店。

由於該區規劃為住宅地帶，1997年中旅改建時曾向城規會申請改建酒店，並獲得批准；銅鑼灣維景酒店位處皇仁書院對面的一段銅鑼灣道，該處現時仍有較矮的舊樓群，而維景酒店明顯高出一截。

由於該酒店的中高層房間，可以俯瞰維園以至維港一帶的景色，每年六四晚會，不少傳媒都會租用該酒店的房間，作拍攝或直播活動。

銅鑼灣維景酒店和維多利亞公園相距只有約400米，步行約5分鐘即可到達。（Google Map）

位於銅鑼灣的維景酒店樓高33層，為香港中旅集團斥資興建的四星級酒店。（維景酒店網頁）

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酒店作國安署臨時辦公大樓 消息：周三開幕

《香港01》今日引述消息報道，國安公署位於維景酒店的臨時辦公大樓將於明日（8日）早上開幕，而該酒店外牆則正在圍封裝修，初步相信作為國安公署臨時辦公大樓，該處將會展示國徽，並會豎起旗杆預備掛上國旗。

記者今日到酒店外觀察，發現酒店的出入口有人員駐守，而現場有數名軍裝警員戒備及巡邏。此外，有工程車在現場施工，外牆有預料將掛上國徽的位置，亦有疑似旗杆運送到場。至於酒店內部，有竹棚搭起作小型工程。

該酒店附近一帶的銅鑼灣道咪錶位，亦貼上由警務處處長授權的字條，由今日起封閉三日。記者致電酒店，職員稱暫時停業，不接受預訂，至少半年後才可再預訂房間，而酒店官網則顯示「網站系統正在維修中，不便之處，敬請原諒」，而其他訂房網站亦無法預訂該酒店房間。