迎戰「限堂食令」　馬哥孛羅酒店變招推700元4人「客房餐飲」

新冠肺炎疫情第三波爆發，港府本周三（15日）起實施「限堂食令」，禁止傍晚6時後晚市堂食，食肆怨聲載道。 有酒店變招吸客，推出「客房餐飲體驗」，讓顧客在傍晚6時至晚上11時半在酒店房內用餐，4人最低消費700元。記者致電查詢做法會否違政府禁令，職員僅稱「係啦！喺客房食飯囉！」，未正面回答。 感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，酒店須自行評估有關風險，直言在禁令下設客房餐飲行為不太理想。

馬哥孛羅酒店近日推出限定最多4人同房的晚上「客房餐飲體驗」，讓顧客於傍晚6時至晚上11時半，在客房內用餐。（馬哥孛羅酒店宣傳單張）

政府本周三（15日）實行食肆晚市「限堂食令」。位於尖沙咀的馬哥孛羅酒店近日推出限定最多4人同房的晚上「客房餐飲體驗」，讓顧客於傍晚6時至晚上11時半，在客房內用餐，最低消費為700元，並有10％服務費。

記者收到該酒店宣傳的電郵，在「客房餐飲體驗」單張上，酒店推銷的顧客群多為與閨蜜摯友、親友及親密伴侶聚餐的賓客。而該電郵更標明拒絕過去14天內從外地回港的人士預約住宿服務，並表明最關注賓客安全及健康。



記者佯裝顧客致電查詢，訂房部職員稱「客房餐飲體驗」近日才推出，酒店提供多款食物，包括扒類、炸鱈魚、爐魚、漢堡、三文治及甜品等，而晚餐期間顧客可隨意使用房間。她續推銷，稱可安排記者在高級客房用膳，但不包住宿，「11點半要交房」。

被問會否違限堂食令 酒店職員未正面回答

記者兩次追問，客房用餐會否違反政府「限堂食令」，職員先重申有關安排是在客房食飯，後稱「係啦！喺客房食飯囉！」未正面回答。

馬哥孛羅酒店近日推出限定最多4人同房的晚上「客房餐飲體驗」，讓顧客於傍晚6時至晚上11時半，在客房內用餐。（香港酒店業協會圖片）

曾祈殷：客房用餐不理想

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，酒店在「限堂食令」下，以客房用餐提供晚膳不太理想，認為酒店必須評估風險，包括冷氣及抽風系統能否提供充足的新鮮空氣。

「如不幸有感染新冠肺炎人士在客房用餐，至少整個樓層要封閉，如不同樓層均有人在房內用餐，一旦爆發，危機會更大」，曾祈殷解釋。

翻查資料，馬哥孛羅酒店今年5月都曾推出類似客房用餐服務，主打豪華海景客房及四道西式菜餚，用餐時間為傍晚6時至凌晨12時，每人收費888元。