新冠肺炎｜餐廳6點禁堂食　收工買餸市民：無得出街食唔方便

新型冠狀病毒疫情第三波爆發，政府再收緊防疫措施，昨日（15日）起每晚6時至翌晨5時，餐廳禁止堂食。有到超市買餸的市民表示，平時大多外出用膳，但鑒於政府相關防疫措施，加上擔心外出用膳會受感染，無奈地只好自己買餸煮晚飯，「無話麻唔麻煩，都無計」。 至於超市方面，食糧及日用品則暫未見搶購潮，防疫用品及廁紙等供應充足，不時見職員補貨。

荃灣一間日式超市下午擠滿不少買餸的市民，大部分食材亦貨源充足。 （曾凱欣攝）

新型冠狀病毒疫情第三波爆發，政府再次收緊防疫措施，昨日（15日）起每晚6時至翌晨5時，餐廳禁止堂食。荃灣一間日式超市下午擠滿不少買餸的市民，大部分食材亦貨源充足，白米的貨架亦見擺滿貨。

至於日用品方面，同樣未見搶購潮，防疫用品及廁紙等供應充足，不時見職員補貨。

到超市買餸的陳小姐提到，平時多數外出食晚飯，措施實施無奈只好自己買餸煮晚飯，「無話麻唔麻煩，都無計」。（曾國亨攝）

無法外出用膳只好買餸煮飯 陳小姐：無話麻唔麻煩都無計

到超市買餸的陳小姐表示，平日多數會外出食晚飯，但鑒於政府的新防疫措施，六時後餐廳禁止堂食，加上擔心外出用膳會受感染，無奈地只好自己買餸煮晚飯，「無話麻唔麻煩，都無計」。她又笑言，每次去街市都會「買定好多餸」。疫情初期曾觸發一輪搶購潮，陳小姐亦表示，今次已經買定兩包米，但不敢買太多，怕會有穀牛。

剛下班即趕到超市買餸的陳先生直言，「梗係唔方便，無得出街食」，受防疫措施影響，晚飯只有買外賣或者自己煮兩個選項。

另一位陳先生，與女友齊到超市買餸。他表示，平日大多數與女友外出食飯，但規例實施後，由以往每星期煮一至兩次晚飯，到現在每日自己下廚，但就認為不算太過不方便。

到超市買餸的許女士表示，不會特別囤積食材，直言要上班始終要外出，「每日都可以買」。（曾國亨攝）

日常大多在家用膳 許女士：措施影響不大

雖然有市民認為措施帶來不便，但亦有人認為影響不大。到超市買餸的許女士表示，不會特別囤積食材，直言要上班始終要外出，「每日都可以買」。她認為，現時措施主要針對飲食業，相信是因為脫口罩食飯感染風險較高，對於日常外出不算太擔心。她又透露，自己一般只會在特別節日，或家庭聚會才會外出用膳，同住的子女亦習慣在家吃晚飯，故認為措施對她影響不大。