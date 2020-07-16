新冠肺炎｜政府豁免員工飯堂及食肆員工　不受食肆禁堂食令限制

第三波新冠肺炎疫情來襲，政府向食肆實施新一輪限制，當中包括於晚上6時起需要停止堂食服務，減低感染機會。惟推行首日，不少業界指操作上遇到難題，例如部份須24小時運作的員工飯堂，晚間無可能禁止堂食。 食衞局副局長徐德義今日(16日)宣布，因應部份業界及市民反映，決定豁免一些工作場所內的員工餐廳，及部分食肆內的員工在食肆內用膳不准堂食的限制。

食衞局副局長徐德義（中）表示，因為業界反映公司外出午餐有困難，豁免一些工作場所內的員工餐廳，及部分食肆內的員工在食肆內用膳。（張浩維攝）

徐德義表示，因為業界反映不少晚間需要工作而外出用膳的市民，的確有所困難，現時將增加可獲豁免的範圍，由於部份公司是24小時運作，或需要在員工在公司進食，相關食堂可給予員工用膳，但工作場所外受僱的食堂是不可對外開放，亦不包括工廠食堂。

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此外，餐廳食肆內的員工，亦獲豁免遵守禁堂食令，但前提是須在餐廳內，劃分指定員工用膳區域，並有適當圍封及標示，確保與顧客等公眾人士有明顯區隔分開。

此外，如果餐廳設外賣區讓顧客在食肆內等候取餐，只要用膳區及外賣區有清楚劃分，而顧客亦有正確戴上口罩，亦不算違法。

現時本港出現第三波疫情，政府引用第599F章 《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》推出新限制，包括要求食肆晚市不能堂食、只能外賣。