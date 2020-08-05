抗疫基金｜遙距營商計劃淪提款機？ 四IT供應商涉虛假報價

創新科技署在6月底，宣布將抗疫基金下的5 億元「遙距營商計劃」（D-biz）加碼至15億元，資助港企購買IT產品，應對疫情。申請人須自行（非經其代理人或承判商）索取兩間服務供應商報價，並選擇索價較低者，又要簽訂不合謀報價聲明。 然而記者佯裝顧客聯絡四間科技供應商，他們聲稱可為記者提供第二間公司的報價，懷疑造假，違反不合謀報價規定。 立法會議員林卓廷表示，科技供應商涉嫌作出虛假聲明及圍標，可令政府蒙受損失，或觸犯串謀詐騙罪或違反競爭條例。他更指如申請人早知道虛假報價，同樣有機會觸犯有關法例。三間供應商均否認提供虛假報價指控，一間供應商則沒有回應。

記者根據廣告介紹，以顧客身份分別聯絡至少四間供應商，對方均表示可提供一條龍服務，即包括代顧客處理D-biz的申請文件，代為向第二間供應商「報價」。（香港01記者攝）

抗疫基金旗下15億「遙距營商計劃」（簡稱D-biz），資助港企購置12類IT產品，加強遙距營商能力，例如網上銷售、雲端管理文件等等。申請者最多可申請3種類別的產品，每個最多可獲批10萬元，即最多獲30萬元。「資助申請指南」列明，申請者要自行索取兩間IT供應商報價，並選擇價低者，申請者及投標者需簽訂不合謀報價／投標確認書。

四供應商均稱可供第二間公司報價

記者發現不少IT供應商在網上刊登有關D-biz廣告。記者根據廣告介紹，以顧客身份分別聯絡至少四間供應商，對方均表示可提供一條龍服務，即包括代顧客處理D-biz的申請文件，代為向第二間供應商「報價」，亦不會額外收取顧問費，但條件是一定要光顧他們的公司。

遙距營商計劃「資助申請指南」列明，申請者要自行索取兩間IT供應商報價，並選舉價低者，申請者及投標者需簽訂不合謀報價／投標確認書。

報價成虛有其表 「選擇我們是（必要）報價條件來的。」

供應商D職員向記者表示，可以為申請者提供網頁設計服務，同時他們也是顧問公司。職員指他們有一條龍服務代辦文件及遞交申請，並稱有充足經驗，可令客戶申請加快獲批。職員聲稱已為逾百名客戶申請政府相關的科技資助，更可代辦第二間公司報價。職員更指免收顧問費，「個方案畀我哋做咪可以囉！前期唔會收你錢。」

供應商B同樣稱可代辦第二間公司報價，記者詢問「係咪一定要選擇你們公司（報價）？」，職員卻明言「如果你向我們查詢（供應商B）公司報價，但又會聘用其他公司，咁咪無意思！選擇我們是（必要）報價條件來的。」另一間供應商C表示可為顧客代辦申請及提供IT服務，過程同樣可免費代辦第二間供應商報價。記者詢問代辦報價會否有利益衝突，職員則回應：「入紙申請只是代表你申請，不是由我們公司（名義）幫你申請」。

供應商A職員稱租用／訂閱的資助額3項申請相加，獲批資助額也可由1萬元急增至8萬多元（香港01記者攝）

主動反建議一拆三申請 資助額可升數倍

為了解更多詳情，記者7月初上門到供應商A的辦公室，表示想購入遠端文件系統，希望聽取申請D-biz計劃的詳細資料。供應商A派出兩名職員，職員指實際上政府批出金額，比申請金額大減，例如遠端文件管理系統值格高達近10萬元，但按其他申請人經驗，最多只獲批約1萬多元的資助額，即申請人要自己補多約9萬元。

「當然由我們處理（兩間供應商）報價，以及不合謀報價書。」職員聲稱除可代辦報價，更反建議記者如果不想補約9萬元購買遠端文件系統，可將申請分拆做3張租用／訂閱（ subscription）IT服務申請，用盡D-biz的申請限額，當中包括一項雲端文件系統，及另外兩樣IT系統。

相比購買系統，租用／訂閱毋須提交第二間公司報價。他們稱3項租用／訂閱的資助額申請相加後，獲批資助額也可由1萬元急增至8萬多元，接近購買雲端文件系統金額。他表示雖然向政府申請時，是聲稱租用／訂閱三個系統，但最終記者可永久使用遠端文件系統，而另外兩套系統記者亦可於合約期內使用一年。

供應商A職員稱租用／訂閱的資助額3項申請相加，獲批資助額也可由1萬元急增至8萬多元。圖為供應商提供參考的報價單。

三間科技供應商否認指控

記者其後向四間供應商查詢，指其職員稱可代辦第二間公司報價，或違反競爭條例。當中A、B及C供應商均否認有關指控，A供應商指從來都沒有為客人提供第二個報價或違反該計劃不合謀聲明，大部份客戶使用雲端服務申請D-Biz，並不需要第二個報價。C供應商回應時稱他們只是中介公司，並不會提供任何科技服務，也不會向報價的公司透露其他公司報價。餘下的D公司則未有回應。

遙距營商計劃「資助申請指南」列明，申請者要自行索取兩間IT供應商報價，並選舉價低者，申請者及投標者需簽訂不合謀報價／投標確認書。

供應商提議交三申請增資助額

立法會議員林卓廷表示，如果科技供應商的報價是內定或屬虛假，已觸犯了競爭條例的圍標罪行。根據《競爭條例》，圍標屬嚴重反競爭行為。林指，科技供應商涉嫌作出虛假聲明及圍標，可令政府蒙受損失，或觸犯串謀詐騙罪或違反競爭條例。如果申請人早知道供應商是虛假報價，同樣有機會觸犯相關法例。

翻查資料，今年六月廉政公署就類似案情，落案起訴一間空調系統供應商。控罪指被告串謀詐騙政府，不誠實地提交看來是由四間工程公司擬備的虛假報價文件，藉此致使和誘使生產力局批准一間申請公司在「清潔生產伙伴計劃」的資助申請，串謀詐騙政府資助二十九萬元。

不合謀報價／投標確認書列明,圍標屬嚴重違反競爭行為。

收到五宗涉合謀行為利益衝突舉報

該四間科技公司，有三間均是在「遙距營商計劃」官方網頁內的服務供應商參考名單的服務供應商。「遙距營商計劃」秘書處生產力促進局回覆指，至7月10日，局方曾收到五宗涉及合謀行為和利益衝突的舉報，並將有關個案轉介相關執法部門或機構跟進。而截至7月2日，該計劃共有15,054宗申請。