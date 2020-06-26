D-Biz遙距營商計劃加碼多10億　薛永恒澄清全額資助非照單全批

政府在防疫抗疫基金下推出五億元的「遙距營商計劃」（D-Biz），資助企業採用資訊科技方案，開拓遙距業務，以支援企業在疫情期間繼續營運和提供服務。創科局今日（26日）公布，將在原有五億元撥款外，增撥多十億元推行計劃。 時任創科局長楊偉雄曾於網誌介紹D-Biz時表示會「全額資助」購買和採用科技方案及相關培訓的開支。不過中小企和創科業界批評審批過長漫長，亦非批出全額資助。當局今日澄清，「全額資助」的意思是不須申請人投入金額作配對，項目費用全數由政府負擔，非「照單全批」。現任創科局長薛永恒強調，政府須做好把關，令更多中小企受惠。

創新科技署今日公布「防疫抗疫基金」將增撥十億元推行「遙距營商計劃」，以進一步支援企業採用資訊科技方案。計劃由5月18日開始接受申請，截至6月24日下午6時，共收到超過14,500份企業資助申請，來自中小企的申請佔95%。現時計劃已處理1,194宗申請，批出1,094宗，總資助額超過4,400萬元。

薛永恒表示，現時計劃的截止申請日期為10月31日，惟當局會視乎目前情況，計劃或會因應批出資助進度及金額而提早截止申請，有關安排會在截止申請前約兩個星期公布。

計劃批出資助的申請中，行業類別以進出口貿易、零售業等佔最多。（資料圖片／盧翊銘攝）

對於業界批評計劃並非如當初所言的「全額資助」，薛永恒舉例指，如申請金額不合理，但政府未能把關，「有限資源用咗喺唔應該嘅地方，會令可以支持嘅中小企數目減少」。創新科技署署長潘婷婷就強調「唔等於企業申請幾多金額就照單全批，呢方面可能同期望有落差，希望大家了解我哋用公帑，要做好把關」。她又期望在8月內完成手頭上一萬多宗申請。

潘婷婷又指，一萬多宗申請中，有接近90%申請公司僱員人數為1至9人，約2,000間為10至19人。批出資助的申請中，行業類別則以進出口貿易、零售業、教育及培訓等最多，亦有旅遊業等。她解釋，批出資助的準則為項目是否與企業業務相關、預算是否合理等，而金額是市場合理價格內，故「唔存在加咗碼就鬆手啲」，仍會依據準則審批。

她續稱，目前有14宗獲批全數申請資助金額。最大金額的申請為一所具規模書店，金額約為12.3萬元，申請採用雲端零售管理系統，讓學生和家長網上訂購教科書；亦設網絡商店銷售電子書等，認為項目與計劃宗旨相符故批出資助。潘又舉出獲批全數申請金額的例子，如一間5人企業申請在網上銷售健康食品，其申請資助金額較合理，亦符合計劃宗旨；另一個例子為一間旅行社申請採用雲端企業資源規劃系統。

潘婷婷表示，目前約有100宗申請被拒，申請成功率約為92%。被拒絕的例子包括一間藝術學校申請開設美妝產品銷售課程，當局認為建議項目與其業務無關，「似乎唔符合計劃要求」。另一被拒的例子為只有數人的科技企業，申請購買多部平板電腦及昂貴的視訊設備，價值接近10萬元。潘解釋，由於方案未見有任何軟件配套，未能切合項目需要及經濟原則，故當局未有支持其申請，