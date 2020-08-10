孟晚舟案│報道指滙豐向美舉報華為　孟遙控轉按與滙豐「割席」

中國電信設備商華為副董事長孟晚舟，2018年12月在加拿大被捕，事件牽動國際。外媒報道指，滙豐銀行曾內部調查華為，並將其伊朗業務向美國司法部通報，而美方運用相關資料向孟提控。 孟晚舟在加拿大被捕後，數月內動用數千萬港元償還由滙豐銀行借出的按揭貸款，贖回在加拿大的兩個物業，又透過丈夫劉曉棕，越洋把名下香港維港灣及擎天半島的當時市值8,500萬元物業轉按至中銀（香港），多種舉動疑與滙豐正式割席。

中國電信設備商華為副董事長孟晚舟的引渡案，加拿大卑詩省最高法院將於2021年4月舉行正式聆訊，判斷美國針對孟的指控是否有可能確立。（資料圖片／路透社）

中國電信設備商華為副董事長孟晚舟的引渡案，加拿大卑詩省最高法院將於2021年4月舉行正式聆訊，判斷美國針對孟的指控是否有可能確立。《香港01》去年報道，孟晚舟早於被捕後數月，突然還清加拿大物業的滙豐貸款，又將香港的物業轉按。

被捕後兩個月 孟晚舟還清逾4000萬港元加國滙豐屋貸

孟2019年2月初一筆過還清向加拿大滙豐銀行，借用的兩個豪宅按揭貸款。根據2018年底的法庭文件，孟晚舟及丈夫在加拿大溫哥華的兩所物業分別有250萬加元（約1,454萬港元）及500萬加元（約2,908萬港元）貸款額未還清，合共4,362萬港元。

加拿大土地註冊處文件顯示，孟於2016及2018年分別為加國兩個物業，向加拿大滙豐銀行借貸1,500萬加元（約8,726萬港元）及500萬加元（約2,908萬港元），合共1.16億港元。

據法庭文件，孟晚舟及丈夫在2009年以270萬加元（約1,570萬港元），購入現時正居住的溫哥華鄧巴區（Dunbar）28號大道的大宅。該豪宅在2017年市值更升至約560萬加元（約3,257萬港元）。孟及丈夫其後在2016年再購入達8,170呎桑拿斯區1603號馬修斯大道大宅，該豪宅在2017年市值為1,630萬加元（約9,482萬港元）。

+ 5 + 4 + 3

授權丈夫將港8500萬物業轉按中銀

除繳清加拿大兩所物業按揭外，香港土地註冊處資料顯示，孟晚舟去年3月底透過丈夫辦理手續，將2016年向香港滙豐銀行借用的維港灣及擎天半島兩所香港物業按揭的貸款還清，由丈夫劉曉棕在3月27日同日轉按至中銀（香港），劉為借款人，孟則為按揭人。兩份註冊文件，劉均以孟的法定授權人身份簽署。

翻查土地註冊處資料，孟晚舟與丈夫劉曉棕早在2012年，以3,350萬元購入九龍站上蓋豪宅擎天半島一高層單位，單位2019年中市值約5,200萬元；孟晚舟並在2014年以1,870萬元購入維港灣頂層複式單位，現單位2019年中升值至逾3,300萬元。

孟晚舟在引渡聽證會開庭前，還清加拿大兩豪宅按揭，更把香港合共逾億元的兩所物業轉按至中銀（香港），多個舉動均與英資滙豐撇清關係，未知是否與滙豐疑曾向美國司法部舉證華為有關。

《路透社》2019年報道，滙豐曾為了令美國司法部撤銷對該行涉違制裁的刑事起訴，對內部調查華為，並向美司法部報告，而美方運用相關資料對孟晚舟提控。滙豐表示，無參與美司法部對華為展開調查的決定，更無介入美司法部關於逮捕孟晚舟或起訴華為的決定。（資料圖片／路透社）

滙豐：應美司法部要求提供材料 不會為利益傷害客戶

《路透社》2019年2月報道，滙豐2016至2017年為了令美國司法部撤銷對該行涉違制裁的刑事起訴，曾對華為作內部調查，並將發現向美國司法部報告，而美方運用相關資料對孟晚舟提控。

滙豐發言人表示，該行無參與美司法部對華為展開調查的決定，更無介入美司法部關於逮捕華為首席財務官或起訴華為的決定，又指是應美司法部官方正式要求，向對方提供材料，而該行僅提供事實性資訊，強調無「編造」證據或者「隱瞞」事實，「也不會歪曲事實或為了我們自己的利益傷害任何客戶」。