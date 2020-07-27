孟晚舟引渡案│外交部：美方炮製政治事件　加拿大為美火中取栗

據加拿大卑詩省最高法院公布的孟晚舟律師向法院提交的證據材料顯示，孟晚舟引渡美國案或將迎來轉機。針對該案最新進展，中國外交部今天（27日）再次予以回應。

中國外交部發言人汪文斌表示，「加拿大政府有必要向公眾解釋美方提供的證據存在的問題，當然，我們聽說美方正阻撓加拿大政府這麼做。加拿大法院披露的相關證據充分表明，孟晚舟事件是美方濫用加美引渡條約、為了打壓中國高技術企業和華為公司而一手炮製的嚴重政治事件。加拿大為美方火中取栗，實際上是被美方利用了，是以加拿大公眾的利益為代價，為美國少數政客的政治目的和美國企業的商業利益服務。」

汪文斌指出，「孟晚舟事件拖得越久，對中加關係的危害就越大。希望加方儘快妥善解決孟晚舟事件。」

2019年9月23日，孟晚舟再度在位於溫哥華的加拿大卑詩省最高法院出庭。（中新社/資料圖片）

7月23日，華為律師被曝已向加拿大法院申請中止將孟晚舟引渡到美國的程序。律師提出的理由是，美國總統特朗普（Donald Trump）企圖利用孟晚舟「為貿易糾紛中用來討價還價的籌碼」。

在孟晚舟被捕後不久，特朗普曾對記者表示：「如果我認為它對國家有利，如果我認為它對達成有史以來規模最大的貿易協議有利，我肯定會在認為必要的時候干預的。」

華為公布的文件顯示，孟晚舟律師稱，「特朗普所稱的願意在必要時干預此案構成『冒犯和脅迫』。」 「美國在針對孟晚舟的案件中，在證據方面誤導了加拿大，稱這一遺漏『遠遠低於預期的勤奮、坦率和準確的標準』。」