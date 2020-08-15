警察福利基金年初滙豐轉交行　主席李秀恒：費用較平　無關制裁

美國財政部上周宣布制裁11名中港官員，包括前任及現任警務處處長盧偉聰及鄧炳強。周一坐擁116億元的香港警察儲蓄互助社（俗稱遮仔會）率先向社員發信，稱由於社員感憂慮，因此早於5月起已陸續將存於外資銀行資產轉而至中資銀行。 除「遮仔會」外，目前警察相關的福利基金還有「警察子女教育信託基金」、「警察教育及福利信託基金」及「警察福利基金」，信託人都由鄧炳強擔任。翻查年報，前兩者分別有一成資產屬美金資產，價值合共達1.4千萬港元以上。 基金管理委員會委員主席李秀恒表示，並不擔心中美角力會影響基金，他又透露今年年初，已將司庫由滙豐銀行轉為交通銀行，但強調原因是節省管理費，無關政治。

根據年報，目前「警察子女教育信託基金」（子女教育基金）截至2019年3月31日止，資產淨值達1.1億元。「警察教育及福利信託基金」（教育及福利基金）同期的資產淨值為 5.79千萬元。

香港警察儲蓄互助社早於5月起，已陸續將存於外資銀行資產轉而至中資銀行。（資料圖片）

「子女教育基金」擁1千萬港元價值美元資產

「子女教育基金」年報中列出信託基金持有以美元、人民幣及澳元為單位的金融資產，一共價值3.8千萬港元：當中有1.341百萬美元，即1.05千萬港元；1.6千萬元人民幣，即1.87千萬港元；1.66百萬澳元，即9.22百萬港元。

「教育及福利基金」年報中列出信託基金持有以美元、人民幣及澳元為單位的金融資產，共有約1.6千萬港元：當中61萬美元，即共4.8百萬港元；5.49百萬元人民幣，6.4百萬港元；79萬澳元，即4.42百萬港元。

從年報亦可見司庫為「滙豐信託(香港)有限公司」。兩個基金都設有管理委員會，主席為馬會董事局副主席利子厚及香港經貿商會會長李秀恒，由行政長官委任。

基金管理委員會委員主席李秀恒表示，不擔心中美角力會影響基金。(資料圖片)

李秀恒透露，今年年初將兩個基金的司庫，由滙豐銀行轉到交通銀行，原因是交通銀行收費較便宜，無關制裁等政治原因。根據年報，兩個基金付予滙豐銀行的司庫酬金同為4.2萬元。李未有透露交通銀行的收費。

李秀恒稱不擔心 基金只關警察子女教育、進修等事項

李秀恒表示，他並不擔心中美角力及美國制裁會影響基金運作，因為基金主要關於警察的子女教育、進修等事項。而基金購買的美元資產，他表示由司庫方面決定投資策略，他並無太多干涉。他又說鄧炳強並無直接出席會議，多數都是派人到場。基金會最近一次會議都在兩個月前。

另外「警察福利基金」方面，基金的資產淨值為1.8億元。年報只提及持有約2千萬人民幣資產，未有詳細提及其他外幣資產。

就美國制裁會否影響基金運作等事宜，警察公共關係科未有正面回應。（鄭子峰攝／資料圖片）

就美國制裁會否影響基金運作等事宜，警察公共關係科未有正面回應。發言人指基金管理委員會協助管理基金及投資諮詢委員會就基金資產投資的事宜提供意見。基金管理委員會定期監察資金需求和管理，而基金投資諮詢委員會則定期檢討用以監察信託基金投資活動的指引，以管理金融方面的風險。

成立福利基金 因香港警察平息六七暴動有功

根據報告，由於1967 年暴動期間，香港警隊「忠心耿耿，表現英勇」平息暴力行為。當時本地著名商人安曼先生發起捐款，以感謝警隊的努力，公眾人士及不少商業機構紛紛響應。款項用作成立警察子女教育信託基金，主要目的是協助初級警務人員子女升讀中學及專上學院。

同時，賽馬會亦捐出 100 萬元，設立警察教育及福利信託基金，為警隊各級正規和輔警人員提供福利活動，以及就他們子女的教育事宜給予援助。

最初，工商署署長為兩個信託基金的信託人，並由一個臨時管理委員會協助。於 1967 年 11 月 29 日，政府制定兩條法例，奠定管理基金的法律基礎，並委任警務處處長為兩個基金的信託人，以及組成兩個管理委員會協助管理基金。