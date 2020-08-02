內地戲院限制片長逾兩小時要設中場休息　院商稱難執行望放寬

新冠肺炎疫情蔓延全球，中國戲院停業超過半年，上月20日開始陸續復工，據內地媒體報道，很多戲院都收到通知，要求院線在放映片長超過120分鐘的電影時，需要安排休息時間，但也有不少戲院經理透露做法有所難度，同時有望放寬部分措施。

很多戲院都收到通知，要求院線在放映片長超過120分鐘的電影時，需要安排必要的休息時間，但也有不少戲院經理透露做法有所難度。（美聯社）

早前，內地國家電影局發布《關於在疫情防控常態化條件下有序推進電影院恢復開放的通知》，指出處於低風險地區的戲院在7月20日可以重開，附上至少8項要求及指引給將要恢復營業的戲院，當中包括「單場放映時間不能超過2小時」的規定。

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據內地媒體報道，中國戲院復工後有不少院線亦收到上級通知，但該規定根據地區會有不同，在北京地區的院線大多沒有特別嚴格的規定，多數篇幅長的電影是可以正常播放，不需要中場休息。

而有收到相關限制的院線經理就表示，執行這規定有難度，因為電影有其節奏，電影有自身的藝術規律，強行中斷的做法不可取。

同時，也有影院反映，希望放寬希望放寬「120分鐘的限制」、「30%上座率」、「不能飲食」等政策，希望影院盡快恢復。