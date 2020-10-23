梁振英成立「梁振英有限公司」即休止活動：防止他人用同名

全國政協副主席、前行政長官梁振英，近年出任多間公司董事，包括早前申請司法覆核要求教育局披露專業失當教師資料、懸紅追緝反修例示威者的803基金。 翻查公司註冊處資料，梁振英於10月成立一間名為「梁振英有限公司」的新公司，並於兩日後，將該公司登記為「不活動公司」。 梁振英回覆指，註冊該公司是為了防止有人使用其名稱，又稱該公司沒有任何用途，亦與其他公司無關。

▼梁振英有限公司註冊紀錄▼

根據公司註冊處資料，「梁振英有限公司」於今年10月6日成立，英文名為「C.Y.LEUNG & COMPANY LIMITED」，梁振英為該公司的唯一董事兼股東。

該公司於同月8日通過特別決議，宣布成為「不活動公司」，即公司處休止活動狀態，亦將有關決議遞交至公司註冊處登記。

全國政協副主席、前行政長官梁振英於10月6日，向公司註冊處登記成立「梁振英有限公司」，並於兩日後將該公司登記為休止活動狀態。（資料圖片／張浩維攝）

強調新公司無用途 防止名稱被別人使用

梁振英就事件回覆《香港01》指，因見有人用「CY Leung」的名義，開設電郵地址和Facebook帳戶，故成立「梁振英有限公司」，「防止被別人使用這名稱」，但現時並無計劃再註冊其他以自己姓名命名的公司。他又指，該公司為不活動公司，沒有任何用途，亦與其他公司無關。

註冊地址為中環律師行 曾多次任CY法律代表

「梁振英有限公司」的註冊地址為置地廣場的薛馮鄺岑律師行，與803基金有限公司、「一帶一路」國際合作香港中心有限公司、大灣區香港中心有限公司等，同由梁振英出任董事的公司註冊地址相同。出任公司秘書的China Turbo Limited，亦使用相同的註冊地址，並由薜建平、鄺志強、譚偉才等薛馮鄺岑律師行的合夥人，出任公司董事。

薛馮鄺岑律師行過往多次獲梁振英聘任為法律代表，包括早前代表803基金有限公司，入稟高等法院申請司法覆核，要求教育局披露被裁定專業操守失當的教師資料，及2018年向《立場新聞》、理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華發律師信等，被外界稱為梁振英的「御用」律師行。

薛馮鄺岑律師行過往多次獲梁振英聘任為法律代表，律師行的高級合夥人薜建平更曾獲梁振英委任公職。（律政司網站圖片）

律師行合夥人出任多間公司董事 曾獲CY委任公職

該律師行的高級合夥人薜建平曾獲梁振英委任首長級薪俸，及服務條件常務委員會委員和空運牌照局成員等公職，現時亦與梁一同出任「一帶一路」國際合作香港中心有限公司、大灣區香港中心有限公司等公司的董事。

梁振英2017年卸任行政長官後，獲委任為全國政協副主席，並出任多間公司董事。反修例事件爆發後，梁振英不時於Facebook上就時政發表評論，去年亦成立803基金，懸紅追緝反修例示威者，今年亦與多名建制人士加入香港再出發大聯盟，出任該公司董事。