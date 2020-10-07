宣道教師釘牌｜梁振英：涉事教師如「超級帶菌者」　促公開其資料

教育局前日（5日）公布，於上月下旬取消一名據指在教材散播「港獨」訊息的教師註冊，成為首名因教學及教材專業失德被除牌的教師，當局亦證實該教師來自九龍塘宣道小學。 全國政協副主席、前特首梁振英今日（7日）接受民建聯立法會議員葛珮帆訪問，以「超級帶菌者」比喻犯事教師，正如面對新冠肺炎的非常時期要有非常手段，必須「隔離」少數害群之馬，以及公開其資料，以免其他老師蒙受不白之冤。

+ 3 + 3 + 3

梁：家教會代表如知情 應公開教師身份

梁振英在節目指，家長有知情權，即使教育局拒絕公布，學校及辦學團體應主動公開姓名，例如家長教師會的家長代表，否則有可能要「吃官司」。

他提到，教育界立法會議員葉建源今早回應事件，稱其他行業的除牌程序均有聆訊環節，梁振英諷刺對方「縮」，並稱可與他一同要求局方就事件設立聆訊程序，公開涉事教師姓名，讓大眾旁聽。

對於校方在聲明中指，需盡力確保校園保持政治中立，梁振英表示，「政治中立」一詞經常被誤解或濫用，作為中華人民共和國香港特別行政區的一間小學，在「香港是中國不可分割的一部分」一事上，不能政治中立，各級教職員講課必須遵從此原則，亦要防止及懲罰任何否定這一點的老師和學生。