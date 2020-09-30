梁振英牽頭基金　不滿教育局未公開失德教師資料　入稟求司法覆核

全國政協副主席、前特首梁振英牽頭成立的「803基金」，多番去信要求教育局披露違反專業失德的教師資料，惟局方只提供完成調查的宗數，拒公開教師名字和任教學校等資料。基金今(30日)向高等法院申請司法覆核，指局方的決定不合理，未有考慮家長和公眾的利益，要求推翻局方拒公開資料的決定。

申請人為803基金有限公司，答辯人為是教育局局長。

申請人在申請文件透露，他們於本年2月去信教育局，要求對方提供違反專業失德的教師資料，包括教師名字和任教學校、局方的調查結果等。教育局於3月回覆時，只披露局方自去年6月起，已完成39宗調查，並作出跟進，包括發出13封譴責信和4封警告信，但拒提供涉及教師的姓名字和其任教學校，以及個別案件的調查結果。申請人5月再去信要求局方提供資料，局方7月回覆不會公開資料。

申請人指，局方回覆時指公開資料或會違反《個人資料(私隱)條例》，惟申請人指公開該些資料並不違反《個人資料(私隱)條例》，又指教育局未有考慮家長和公眾的利益，包括確保本港教育質素和維護學生的福祉，讓家長得知甚麼學校有教師做出專業失德的行為，可決定是否讓子女就讀。

對於教育局指，公開該等資料會對已改善的老師造成標籤效應，亦會損害局方、校方和老師之間的信任，申請人認為局方在考慮不相關或不重要的因素，又指若教師重視自己的私隱，起初便不應做出違反專業失德的行為。

申請人認為教育局的決定犯了法律錯誤和不合理，要求推翻局方拒公開該等資料的決定。

案件編號：HCAL1969/2020