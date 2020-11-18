美國加碼制裁中港四官當日　鄧炳強一筆過還清南區物業中銀按揭

美國財政部11月10日(香港時間)宣布，再新增四人至制裁名單，包括警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、警務處國安處高級警司李桂華、港澳辦副主任鄧中華，以及中央政府駐港國安公署副署長李江舟。 土地註冊處最新資料顯示，被納入首輪名單的警務處長鄧炳強於當日一筆過還清全權持有的南區置富花園單位的按揭。而事實上，鄧炳強剛於美國8月宣布首輪制裁前三日，才由匯豐轉按至中銀香港僅三個月，至宣布新增制裁名單當天突然還清按揭。 警務處回覆《香港01》指，有關事宜屬處長私人事務，與工作無關。

被納入首輪名單的警務處長鄧炳強，其全權持有的南區置富花園單位的按揭由匯豐轉按至中銀香港僅三個月，至美國新增制裁名單當天突然還清按揭。（資料圖片／李澤彤攝）

美制裁鄧炳強兩下屬當日 鄧私人物業還清中銀按揭

土地註冊處最新註冊資料顯示，警務處處長鄧炳強以個人名義持有的置富花園單位，於8月4日轉由中銀香港承按，並以「All moneys」註冊，外界無法得悉按揭金額。文件於8月17日向土地註冊處註冊。

土地註冊處顯示鄧炳強的單位於11月11日，註冊了「Receipt on discharge of a charge」（解除法定押記）的贖契文件。（土地註冊處）

事隔三個月至上周三（11日），土地註冊處顯示鄧的單位註冊了「Receipt on discharge of a charge」（解除法定押記）的贖契文件，而該文件於11月10日簽署。由於單位只餘下中銀香港一個按揭，即鄧於當日一筆過還清該按揭。警務處發言人回覆《香港01》指，有關事宜屬處長私人事務，與工作無關。

鄧炳強於2017年3月以625萬元購入該置富花園單位，一直由滙豐銀行承按。該單位兩房一廳，享有部分海景，實用面積435平方呎，現市值升至約650萬元。據了解，鄧於去年底曾申報該單位屬自用。

鄧炳強於2017年3月以625萬元購入該置富花園單位，去年底曾申報該單位屬自用。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

美制裁15中港官員 禁銀行生意往來

美國財政部在8月8日公布，將鄧炳強等11名中國及香港官員列入制裁名單，禁止商業及金融機構包括銀行與他們生意往來，並要求凍結屬於他們的相關資產。事後，鄧炳強曾於專訪稱，「被局部暫停銀行服務」，但稱生活不便相對維護國家安全微不足道。

11月10日被美國加入制裁名單的警務處國安處高級警司李桂華，其持有的藍田麗港城物業目前亦由中銀香港承按。（資料圖片 / 羅君豪攝）

至上周二（10日），美國擴大制裁名單，新增警務處副處長（國家安全）劉賜蕙、警務處國安處高級警司李桂華、港澳辦副主任鄧中華，以及中央政府駐港國安公署副署長李江舟。當中，劉賜蕙位於西半山嘉富臺的單位，及李桂華持有的藍田麗港城物業，目前分別由創興銀行及中銀香港承按。