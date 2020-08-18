美國制裁│鄧炳強置富花園物業轉按中銀香港　美宣布制裁3日前完成

美國財政部8月7日宣布制裁11名中港官員，當中警務處處長鄧炳強日前於專訪承認，「被局部暫停銀行服務」，但稱生活不便相對維護國家安全微不足道。 《香港01》發現，鄧炳強個人持有的南區置富花園單位，已由滙豐銀行轉按至中銀香港；土地註冊處文件顯示，鄧於美方宣布制裁3日前簽妥文件。 《香港01》透過警察公共關係科向鄧炳強查詢，正待回覆。滙豐發言人不評論事件。

受美國制裁的警務處處長鄧炳強，《香港01》發現他名下的置富花園物業，於美方宣布制裁的3日前完成轉按手續，由滙豐銀行轉按至中銀香港。（資料圖片／李澤彤攝）

美制裁3日前簽文件 鄧炳強私人物業轉按中銀香港

土地註冊處周二（18日）的最新註冊資料顯示，警務處處長鄧炳強以個人名義持有的置業花園單位，於8月4日向滙豐銀行還清按揭，並於同日向中銀香港承按，由於同樣以「all monies deed」註冊，外界無法得悉按揭金額。文件於本周一（17日）向土地註冊處申請登記。

鄧炳強於2017年3月以625萬元購入該置富花園的單位，一直由滙豐銀行承按。該單位兩房一廳，享有部分海景，實用面積439方呎，現市值約升至680萬元。據了解，鄧於去年底曾申報該單位屬自用。

土地註冊處文件顯示，鄧炳強先還清滙豐的按揭貸款，再將置富花園物業轉按至中銀香港。（土地註冊處文件）

美制裁11中港官員 禁銀行生意往來

美國財政部8月7日公布，將鄧炳強等11名中國及香港官員列入制裁名單，禁止商業及金融機構包括銀行與他們生意往來，並要求凍結屬於他們的相關資產。

香港大部份銀行都一直跟隨美國制裁名單行事。當中滙豐的制裁政策聲明註明，該銀行會按美國制裁名單篩查顧客的交易，並會拒絕相關交易。不過，未知今次是鄧炳強主動將物業轉按，抑或是在被要求還款下，轉按中銀香港。

《香港01》透過警察公共關係科向鄧炳強查詢，正待回覆。滙豐發言人不評論事件。

香港大部份銀行都一直跟隨美國制裁名單行事，當中滙豐的制裁政策聲明註明會按該名單篩查顧客的交易，並會拒絕相關交易。不過，未知今次是否鄧炳強主動將物業轉按下。滙豐發言人不評論事件。（資料圖片／吳煒豪攝）

合規業內人士：部分銀行或自保避制裁

綜合多名本港銀行合規業內人士分析，美國財政部的制裁，在港並無法定權力，因此如果交易不涉美國元素，例如美元、 在美資產、美籍人士或美國機構，香港銀行理論上無需執行措施。

不過，美國的制裁亦禁止海外機構與受制裁人士進行「重大交易」，以及任何涉及美國元素的交易。此兩道「紅線」並無清晰定義，需交由美國法庭裁定。過往不少海外金融機構因曾在不同情況下觸及制裁「紅線」，令自身成為美國二級制裁對象，或被罰巨款，因此這些機構如繼續與受制裁人士有業務往來，有機會中招。

據美國《香港自治法案》，針對海外金融機構的二級制裁措施，可包括被禁止兌換美元、與任何美國機構進行借貸，或交易。合規業內人士估計，銀行最終或因不願冒「踩界」風險，而主動要求終止客戶關係，而非直接執行制裁內容。

美國財政部8月7日公布，制裁11名中國及香港官員，禁止銀行與他們交易。警務處處長鄧炳強亦是受制裁官員之一。（資料圖片／盧翊銘攝）

鄧炳強專訪中認銀行服務受影響 稱微不足道

鄧炳強早前接受《香港01》專訪時曾透露，他在美國並沒有資產，而制裁並沒有影響到家人，「可能有些銀行服務會不方便」。

《經濟日報》本周刊出鄧炳強專訪，他承認被局部暫停銀行服務但稱影響微不足道，「鄧炳強稱至今僅被局部暫停銀行服務，雖感不便，但對比維護國家安全，這顯然微不足道」。