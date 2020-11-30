美國制裁｜警務處副處長劉賜蕙　被制裁後半個月還清創興銀行按揭

美國財政務於香港時間11月10日公布擴大制裁中國及香港官員名單，當中包括警務處副處長（國家安全）劉賜蕙。 《香港01》發現，新一輪制裁公布後兩星期，劉賜蕙於上周四（26日）還清其西半山嘉富臺物業的創興銀行按揭。創興銀行早前就劉賜蕙被制裁事宜回覆指，不評論個別客戶事宜。《香港01》正就事件向警務處查詢。

西半山嘉富臺單位2003年購入

翻查資料，劉賜蕙於2003年12月，以390萬元購入西半山嘉富臺單位，單位由劉一人全資持有，並於翌年由中銀香港承按。

據土地註冊處文件，劉於2006年7月將單位轉按花旗銀行，又於2010年2月轉按至創興銀行。兩次轉按的文件均以「All moneys」註冊，外界無法得悉按揭金額。

土地註冊處顯示劉賜蕙的單位於11月26日簽署文件，11月27日交付「RELEASE」，已還清於創興銀行承按的按揭。（土地註冊處紀錄）

上周四還清按揭

美國公布將劉賜蕙增至制裁名單後兩星期，土地註冊處最新註冊資料顯示，劉於11月26日已還清創興銀行的按揭，並於翌日將有關文件交付土地註冊處。

劉賜蕙被制裁翌日，《香港01》指曾事件向創興銀行查詢，銀行當時指，不評論個別客戶事宜，惟15日後，劉就還清並物業按揭。《香港01》正就事件向警務處查詢。

曾回應制裁：徒勞無功、毫不畏懼

劉賜蕙持有的西半山嘉富臺單位為三房一廳，實用面積617平方呎，物業呎價由當年約6,300元升至逾20,000元，一間主要銀行最新估價為1,435萬元。



公布制裁當日，劉賜蕙透過警察公共關係科回覆傳媒查詢時表示，能夠成為香港警隊維護國家安全部門的負責人，是她的驕傲和榮譽，美國政府希望透過對她的所謂「制裁」打擊警隊維護國家安全的工作，只會徒勞無功。她稱自己毫不畏懼，將繼續堅定不移做好維護國家及香港安全的工作。

鄭若驊還清按揭 鄧炳強滙豐轉按中銀後還清

15名香港及內地官員被美國財政部列入制裁名單，當中律政司司長鄭若驊透過名獨資公司「柏星發展有限公司」持有的屯門海詩別墅4號屋，以及「維欣投資有限公司」持有的沙田駿景園7座中層單位。兩物業原本由渣打（香港）銀行承造按揭，惟今年9月1日亦簽署「Receipt on discharge of a charge」解除法定押記，顯示清還渣打承按的所有物業按揭貸款，且相關文件亦已交付土地註冊處登記。



而警務處處長鄧炳強於2017年3月以625萬元購入的南區置富花園單位，亦於11月10日簽署解除法定押記的贖契文件，顯示鄧炳強已一筆過還清於中銀借貸的按揭。

至於11月起被美國制裁的警務處國安處高級警司李桂華，其個人持有的藍田麗港城物業，目前仍由中銀香港承按，暫未還清有關貸款。

▼美國首輪制裁的中港官員名單及理由▼

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林鄭現金出糧家中大疊現金 鄧炳強局部暫停銀行服務

美國財政部在8月起，先後將特首林鄭月娥、警務處處長鄧炳強等15名中國及香港官員列入制裁名單，禁止商業及金融機構包括銀行與他們生意往來，並要求凍結屬於他們的相關資產。

鄧炳強曾於專訪稱，「被局部暫停銀行服務」，而林鄭月娥日前接受有線新聞訪問時，首承認現時沒有銀行戶口，指政府以現金向她支薪，「家裏有大疊現金」。