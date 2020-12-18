兩醫學美容中心照開　食衞局：非醫學目的須關閉　交執法部門跟進

為應對本港第四波新冠肺炎疫情，當局自本月10日起關閉一系列處所，包括美容院，但《香港01》記者發現，兩間醫學美容中心「NuMe」及「DR REBORN」，仍然營業。其中NuMe職員聲稱本月預約已滿，部份項目非醫生主理；而DR REBORN則指已暫停面部護理療程，但發放高能量、穿刺皮膚的醫療項目過程均由醫生主理，仍繼續營業。 食物及衞生局回覆《香港01》指，進行非醫學目的，涉及發放能量、穿刺皮膚的美容程序均屬美容院，此類處所必須關閉，已轉交執法部門跟進；衞生署則指，涉事兩間中心均不屬註冊診所，將跟進疑違規投訴。 NuMe回應指，中心由醫生主理並非美容院，又稱當局曾巡查並無指其違規。DR REBORN回應稱，曾主動諮詢衞生署，獲悉只作醫療業務的診所可正常營業。

▼尖沙咀的NuMe名人醫美外科中心禁令期間照常營業▼

政府要求美容院由12月10日起關閉14天，但有關法例生效後，《香港01》發現「NuMe名人醫美外科中心」的官網仍高調指商業登記業務性質屬「診所」，會照常營運。

政府要求美容院本月10日起關閉14天，但NuMe名人醫美外科中心於禁令期間，在官網張貼告示指，其中心的商業登記業務性質為「診所」，故業務會照常營運。（NuMe 名人醫美外科中心官網）

NuMe強調屬「診所」照營業 提供緊緻輪廓提升療程

記者遂於本月14日以顧客身份前往位於尖沙咀的分店視察，發現店舖如常營業，職員推銷療程期間，多次強調店舖屬診所，故不設面部護理療程，但提供高能量射頻療程，例如Ulthera（音波拉皮）、Thermage（電波拉皮）及激光機等服務，以令客人面部輪廓更緊緻及外觀更年輕。



職員續指，上述療程「彩光師做或醫生都能做」，部份療程更毋須由醫生負責，「今個月（預約）都無，這個星期（12月）19號星期六都預約滿額。」

記者再前往位於旺角朗豪坊的連鎖醫學美容中心「DR REBORN」，發現該樓層的門外張貼告示，稱停業14日並暫停所有美容服務。（香港01記者攝）

DR REBORN另一樓層 多名客人無戴罩

而另一家位於旺角朗豪坊的連鎖醫學美容中心「DR REBORN」，其中一層於門外張貼告示，稱停業14日會暫停所有美容服務。

但記者到另一樓層，發現走廊以及中心大堂均有顧客聚集，部份客人更無佩戴口罩，並於面上敷上麻醉敷料等待接受療程。

▼旺角朗豪坊DR REBORN另一樓層情況▼

職員向記者解釋，「現時主要集中醫療項目，如果facial（面部護理）就跟政府指示先暫停14天。」惟當中所指的醫療項目，經職員介紹實為令肌膚更為水潤的水光針注射，或令輪廓提升的電波拉皮的高能量療程。職員更游說，記者即日付款可立即安排醫生提供諮詢及操作療程。



同時，記者亦接獲DR REBORN職員家屬投訴，指公司要求正放無薪假的美容師復工，更透露現時部份高能量射頻的療程可交由美容師處理：「全部報稱交由醫生做，實際上美容師可以落手做。Facial（面部護理）不能做，但可以做醫生處理的高能量的療程。」

食衞局：非醫學目的進行美容程序處所必須關閉

《香港01》就有關情況向食衞局查詢，獲回覆指，根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（599F章），美容院是提供一項或多於一項，包括為美容目的而對身體任何部位 ( 頭部毛髮除外 ) 進行的化學、機械或發放能量的程序，包括為非醫學目的而進行的、涉及穿刺皮膚的美容程序。按照規例，為非醫學目的而進行美容程序的處所必須關閉。

食衞局續指，倘由醫生經營的診所所執行的醫療程序，則不受規例影響；有關個案已轉交執法部門跟進，衞生署亦會跟進有關美容中心懷疑違反第599F章的投訴。

衞生署稱，NuMe 名人醫美外科中心和DR REBORN不是根據《診療所條例》註冊的診療所。

▼早前美容院一度重開防疫措施▼

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DR REBORN母公司醫思醫療：曾諮詢衞生署無違反規章

涉事DR REBORN的母公司醫思醫療指，一向守法守規，不會亦沒有違反規章。同時強調，集團旗下所有美容業務包括DR REBORN、 ATO Hair Club美甲服務等多間公司已即時暫停所有美容服務。



同時指出，為釐清規章規例，主動向衞生署諮詢有關診所開業的規則，知悉防疫停業措施下，只作醫療業務之診所可正常營業，又重申美容院關閉的14天， 旗下僅只作醫療業務之診所仍有向客戶提供服務，所有診所也由香港註冊醫生當值。

經《香港01》向NuMe查詢業務照常營運的情況後，其官網由原本（圖上方）強調業務性質屬「診所」會繼續營運，於12月17日晚上隨即改為（圖下方）醫療門診將照常營運，但美容部門服務則會暫停至12月23日。（NuMe官網）

NuMe：業務性質為診所 當局曾到場巡查無要求停業

NuMe則指，中心商業登記業務性質為診所，在衞生署《私營機構條例》的日間醫療中心牌照登記在案。於勒令美容院停業的首兩天，亦有衞生署職員及警察上門作稽查，各部門人員在實地勘察後亦沒有指中心違反規例或要求中心停業。

NuMe續稱，中心本來就是由醫生主理，設有手術室及相關儀器設備進行簡單手術程序，並非美容院。經警方及衞生署調查後，實未曾違反有關規例。

診療所條例不包括非治療美容程序

根據《診療所條例》，診療所指擬用作對任何疾病、受傷、傷殘等進行診斷或醫療的任何處所，但並沒有包括非治療目的而進行的美容程序。

01查詢後 NuMe官網改稱美容部門將暫停

《香港01》向NuMe查詢有關禁令期間仍然營業的事宜後，發現其官網原本刊登的告示，由原本強調業務性質屬「診所」會繼續營運，17日晚上隨即改為醫療門診將照常營運，但美容部門服務則會暫停至12月23日。

醫學會會長蔡堅認為，按照政府命令美容院屬受禁處所，故美容院內任何程序均不得進行。（資料圖片／歐嘉樂攝）

蔡堅：美容院屬受禁處所 任何程序都不能進行

醫學會會長蔡堅認為，「如果醫生有自己診所，進行療程便可以。」但他解釋，按照政府命令，美容院屬受禁處所，禁令並非以療程性質區分，重點在於「美容院入面任何程序都唔得」，即使美容院聘請醫生進行療程，亦屬違規。

香港美容監察發起人兼區議員袁海文則形容，涉事的醫學美容中心於防疫期間繼續營業是不負責任。（資料圖片／盧翊銘攝）

袁海文：當局必須跟進及嚴懲

香港美容監察發起人兼區議員袁海文形容，涉事的醫學美容中心在防疫期間仍不負責任繼續營業，認為當局須跟進並嚴懲相關機構。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼