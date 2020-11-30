跳舞群組｜導師公關共舞染疫　重災區舞廳東主：導師曾赴確診派對

新冠肺炎第四波疫情迅速擴散，昨日（29日）錄得單日破百確診個案，跳舞群組至今超過400人確診，有73名患者曾到訪旺角金儷星舞廳，屬跳舞群組的重災區舞廳。 記者成功聯絡入住竹篙灣檢疫中心的金儷星東主「韻姐」及正於醫院接受治療的確診侍應A（化名）。根據二人所述，追溯跳舞群組爆發前數天，不少金儷星的跳舞導師曾參與尖沙咀「百樂會懷舊歌舞」百人生日派對，其後金儷星的一名公關、熟客及導師同場跳舞，三人亦先後染疫。 今波疫情跳舞群組牽連甚廣，韻姐不禁嘆氣說：「跳舞嘅人一向身體抵抗力比較好，點估到舞廳會得到肺炎。」A則估計，「導師周圍走，周圍去跳舞，傳嚟傳去傳到周圍都有。」

73患者曾到旺角金儷星 屬疫情最嚴重的舞廳

跳舞群組自11月19日出現首名患者，其後每日錄得多宗新增個案，至今群組超過400人染疫，牽涉多間跳舞場所。政府更首次引用《規例》，要求曾經到過28間指定跳舞場所的人士接受強制檢測。

翻查28間指明的場所，並與衞生防護中心所提供患者曾到訪的大廈資料作比對，發現位於旺角金雞廣場的金儷星舞廳屬眾多場所中，屬最多確診者曾到過的重災區，至少有73名患者曾到訪金儷星。跳舞群組短時間爆發多宗確診，遠超於第二波疫情錄得103宗確診的酒吧群組。

旺角金儷星舞廳東主韻姐表示，曾有在場的客人不守規矩，未有妥善佩戴口罩。（資料圖片／林頌華攝）

金儷星東主：有到場導師曾赴確診舞廳百人生日派對

《香港01》成功聯絡金儷星東主韻姐及於該公司從事樓面工作的確診職員A，了解跳舞群組迅速擴散的因由。韻姐回想跳舞群組爆發該周（即11月15至21日），多名常現身金儷星的跳舞導師曾於16日參與尖沙咀「百樂會懷舊歌舞」百人生日派對。

隨後於11月18日，曾赴百人派對的一名跳舞導師於金儷星參與派對，期間與一名金儷星公關跳舞，且一名帶有病徵、不斷咳嗽的熟客亦同場，其後三人先後證實確診。翻查資料，衞生防護中心於11月20日公布一名67歲居於荃灣的家庭主席確診，亦曾出席該百人生日派對。百樂會舞廳至現時也錄得至少14宗確診個案。

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東主稱有客人唔戴口罩 屢勸不果

韻姐指出，「老師周圍去，去邊到教由學生話事，例如今日去尖沙咀，聽日鍾意去對面海，全部由學生決定。」確診侍應A亦稱，「導師會去唔同場地，較容易傳染，平日均最少一日去兩間。」

除導師有較高傳播風險，韻姐亦承認，部分客人不守規矩，「80%都戴口罩，但有個別係唔戴，話極都係咁，有啲戴到落下巴到。」她補充，跳舞群組爆發前，每一個跳舞時段平均有110至120人，周末會更爆滿至160人，十分擠逼。

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職員稱有熟客狂咳仍跳舞

韻姐又透露，曾接獲職員告知，有常客即使有病徵，在場內咳嗽仍堅持進場跳舞，不禁激動稱：「我有同佢哋講，咳就唔好嚟啦，未大爆發前已經有咁嘅迹象，但呢個熟客起碼一星期嚟四次。」

事到如今，韻姐與多名金儷星職員被送往竹篙灣檢疫中心接受強制隔離，公司至今有兩名職員亦確診。韻姐不斷慨嘆，疫情由今年初於本港爆發至今，從未想到舞廳會成為病毒擴散重災區，「真係唔知點解，我都真係打個問號，跳舞嘅人明明抵抗力比較好，唔知點解會發生呢啲事。」