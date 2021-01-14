警察福利基金去年捐款升26倍　01查冊揭八成匿名　最多兩筆2000萬

警察福利基金於2019/20年度總收入1.88億元，當中捐款收入達1.73億元，較上年度大增26.4倍。《香港01》透過《公開資料守則》，向警方申請查閱警察福利基金的捐款名冊，發現2019/20年度共有500多宗匿名捐款，佔總捐款數逾八成，較上年度增15.6倍，而最大兩筆、分別為2000萬元的捐款，均為匿名捐贈。 除多個親建制團體捐出多筆巨額款項，曾於2016至2019年連續捐助警察福利基金的美國會（The American Club Hong Kong），則於2019/20年度停止捐款。 前立法會議員、民主黨林卓廷批評，警方拒披露巨額捐款來源及捐款身份，令公眾難以監察，亦有構成角色衝突之嫌，認為基金應禁止匿名捐款。

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查閱時不能拍攝及筆錄 三名警員看守

記者12月透過《公開資料守則》，向警方申請查閱警察福利基金過去五個財政年度的捐款名冊，至今年1月，終獲安排查閱。查閱名冊時間只有一小時，警員提醒期間不可作筆記或攝錄，又要求記者將電話關機，交由警員保管，查閱時亦有三名職員看守。

反修例運動於2019年展開後，警察福利基金於2019/20年度捐款收入達1.73億元，較上年度大增26.4倍。（資料圖片／李澤彤攝）

去年近600筆捐款 共1.73億元

警察福利基金於2019/20財政年度，收到接近600筆捐款，共1.73億元。當中逾500筆為匿名，佔總宗數逾八成。600筆捐款中，近六成為基金會於2020年首3個月收到，當中約260筆、佔總宗數逾四成的捐款為3月接受，即該財政年度完結前一個月。

警察福利基金可以提供資助金、貨款予警員，是根據《警隊條例》第39條而設立，現時基金管理委員會主席是警務處副處長郭蔭庶。

警察福利基金於2019/20財政年度，收到接近600筆捐款，當中逾500筆為匿名，佔總宗數逾八成。兩名匿名人士分別出2000萬元，為所有捐款中金額最大。（資料圖片／梁鵬威攝）

兩名匿名人士分別出2000萬元，為所有捐款中金額最大，兩筆捐款均為2020年3月同日收到。

第二高的捐款由友好協進會捐出，2019年12月分開兩筆合共1100萬元。該會由多名港區人大代表、政協委員組成，唐英年擔任會長。同年9月亦有一位匿名人士捐出1000萬元。

唐英年擔任會長及常務主席的香港友好協進會，於2019年12月向基金會捐贈兩筆合共1100萬元的捐款。（資料圖片／羅君豪攝）

中出慈善基金捐100萬元 多個同鄉會有捐款

基金於該財政年度，亦收到13筆500萬元的捐款，均為匿名捐贈，以及多筆逾百萬元的捐款。當中，香港中華出入口商會成立的中出慈善基金，及香港僑界社團聯會亦分別捐出一百萬，另外，多個同鄉會亦有作出捐款。

香港中華出入口商會成立的中出慈善基金，於2019年向警察福利基金捐出一百萬元。（中出慈善基金 官網）

美國會停止捐款

根據捐款名冊，美國會（The American Club Hong Kong）於2016至2019，連續三個財政年度，均曾向警察福利基金會捐贈10萬元，惟2019-20年度的名冊上，未見該會捐款紀錄。《香港01》正就有關捐款事宜，向美國會查詢。

根據捐款名冊，美國會（The American Club Hong Kong）於2016至2019，連續三個財政年度，均曾向警察福利基金會捐款，惟2019-20年度的名冊上，未見該會捐款紀錄。（The American Club Hong Kong 官網）

「電梯大王」胡法光家族的菱電發展慈善基金受託人法團，每年均向警察福利基金捐款10萬元。不過，該慈善基金於2019年5月向警察福利基金捐款10萬元後，於11月更再加碼捐贈100萬元。

親建制的胡氏家族曾與支持反修例運動的商人周小龍合資，經營童裝店「Chickeeduck」，胡氏家族曾持股六成。《香港01》去年獨家揭發，「Chickeeduck」擺放女神像後，中華總商會的胡曉明介紹，將原本的「Chickeeduck」董事職位刪走。

菱電發展主席、港區人大代表胡曉明發言人當時回覆《香港01》指，胡氏家族已於同年6月12日出讓全部「Chickeeduck」股權並辭任董事，又指他與胞弟胡亮明先生、菱電集團完全不認同周小龍行為。

「電梯大王」胡法光家族的菱電發展慈善基金受託人法團，於2019/20年度共向警察福利基金捐款110萬元，較過去三年多。圖為菱電發展主席、港區人大代表胡曉明。（資料圖片／梁鵬威攝）

2015至2019年 只有一宗捐款過千萬

翻查2015至2019、共四個財政年度的數據，警察福利基金每年平均只有60至近百宗捐款，鮮有出現單一過百萬，上千萬元的捐款亦只有2016/17年度的一宗。

至於匿名捐款，本來已由2015年至2017年兩個財政年度的分別近50宗，回落到2017年至2019年兩個財政年度的分別30宗，惟2019/20年度飆升至500多宗。

林卓廷：公眾難以監察

民主黨立法會前議員、廉署前調查主任林卓廷直斥警察福利基金的匿名捐款制度離譜，認為警方拒披露巨額捐款來源及捐款人身份，令公眾難以監察。他舉例指，年前曾有身份複雜的人士望向該基金捐錢，後引起公眾強烈反對：「匿名捐贈中會否包含來自身份複雜人士的資金？這樣會影響公眾信心。」

立法會前議員、廉署前調查主任林卓廷批評警方拒披露警察福利基金巨額捐款來源，及捐款人身份，令公眾難以監察。（資料圖片／張浩維攝）

向華強、周焯華、楊受成欲捐助「暗角七警」 譚蕙珠終懇辭

中國星娛樂集團創辦人向華強、太陽城娛樂公司創辦人「洗米華」周焯華、英皇娛樂集團主席楊受成等演藝界人士，於2017年曾捐款777.7萬元，予由港區全國人大代表譚惠珠等建派人士設立的「敬言仁基金」，以捐助七警案中被判入獄的警員，引來爭議。譚惠珠最後懇辭該捐款中，三筆「社會認為有問題」的款項。

向華強、周焯華、楊受成等演藝界人士，於2017年曾捐款777.7萬元予「敬言仁基金」，以捐助七警案中被判入獄的警員，惟引起爭議後，譚惠珠懇辭該捐款中三筆「社會認為有問題」的款項。（資料圖片）

五個財政年度的捐款名冊上，均載有每個捐款人均上的捐款性質，描述絕大部份一式一樣，均為感謝警察服務社會、維護法紀，香港南區各界聯會則於上個財政年度的捐款，以留言強調感謝警察止暴制亂、回復社會秩序。