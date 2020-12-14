警察福利基金去年收近1.8億元捐款增26倍　茶點費急增52倍

警察福利基金向立法會提交2019/20年度財務報告，本年度基金總收入達1.88億元，較2018至2019年度的1,949萬元，增幅約8.7倍，當中捐款收入達1.73億元，較上年度大增26.4倍。基金受惠於大額捐款，由2018至19年度虧損1,989萬元，賬目轉虧為盈至上年度有盈餘，達7,395萬元。

開支增幅最多是「擔任特殊職務警務人員茶點費用」，由122萬元增加52倍至6,485萬元。（資料圖片/歐嘉樂）

截至今年3月31日，警察福利基金的資產淨值為2.58億元， 與去年同期的1.85億元相比，淨增幅約40%。警察教育及福利信託基金的捐款，去年達1,132萬元，較前一年度的518萬元，增加超過一倍；警察子女教育信託基金則轉盈為虧，捐款收入由前一年1,097.3萬元，減至479.8萬元，整體虧損金額達707.8萬元。

至於「承辦商代售紀念品佣金」的收入方面，由76.5萬元減一半至34.8萬元。

「特殊職務警務人員茶點」支出達6,485萬元

在賬目總支出方面，2019/20年度基金支出達1.14億元，與上年度3,938萬元比較，增幅達1.9倍。開支增幅最多是「擔任特殊職務警務人員茶點費用」，由122萬元增加52倍至6,485萬元；其次是「其他」項目，由208萬元增加3.66倍至973萬元。

在「員工關係開支」方面，由916萬元衝破千萬大關，增加至1,230萬元，增幅逾三成。只有「警隊體育活動開支」及「健康生活策略活動」的支出有減少。