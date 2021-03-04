海南原副省長掌香港「文化央企」紫荊文化集團　公司上月增發股份

原海南省委常委、常務副省長毛超峰，近日執掌被指是本港「文化央企」的「紫荊文化集團」，擔任董事長及黨委書記，並以廣東團代表身份，參加全國兩會，港澳辦主任夏寶龍上月在深圳舉行「愛國者治港」研討會，他亦有參加。
早前有傳媒報道，「紫荊文化」是中央在香港組建「文化央企」。根據本港公司註冊處資料，「紫荊文化（香港）集團有限公司」上月增發股份及有董事變動，但未有毛超峰的身影。
曾現身「愛國者治港」研討會 與鄭雁雄同排
毛超峰原本亦是海南人大代表，但昨日廣東省委機關報《南方日報》報道，廣東省人大代表團新增兩名新代表，包括紫荊文化集團有限公司董事長、黨委書記毛超峰，並指他是「因工作調動編入廣東團」。
2月22日全國港澳研究會舉辦「愛國者治港研討會」，毛超峰在深圳會場現身，更出現在央視《新聞聯播》中，與駐港國安公署署長鄭雁雄、中聯辦副主任盧新寧等官員坐在第二排。
曾掌政法 今年出席全國宣傳部長會議
毛超峰2012年從河南調任海南，任中共海南省委常委，之後先後擔任海南政法委書記、常務副省長，直至去年12月離開海南，之後官方未有公布他擔任的新職務，今年1月出席全國宣傳部長會議。
「文化央企」囊括中資出版新聞影視機構
今年1月有報章引述消息指，中央將在香港組建「文化央企」工作，將以聯合出版集團、《紫荊》雜誌社、銀都機構等中資機構為基礎，業務涉及出版、新聞、影視等，以提升「軟實力」，同時藉此「推動人心回歸」。
中聯辦間接全資擁有聯合出版集團，集團旗下包括三聯、中華、商務等出版社。圖為2019年書展，有市民指出部份出版社屬於中聯辦旗下。（資料圖片 / 羅君豪攝）
上月增發股份加董事 董事未見毛超峰
根據本港公司註冊處資料，「紫荊文化（香港）集團有限公司」在2019年3月20日成立，當時名為「紫荊文化（集團）有限公司」，到今年2月19日改為現名。集團註冊地址，為聯合出版集團的地址。
紫荊文化上月亦有股權變動，原本只有1股股份，上月增發5,999,999股，合共600萬股股份，全部均有中聯辦間接全資擁有的「聯合出版（集團）有限公司」持有。
紫荊文化原本只有曲桂福（QU Guifu）一名董事，上月增加傅偉中（FU Weizhong）、李濟平（LI Jiping），三人均為聯合出版集團的高層。香港的公司註冊中，未見毛超峰的身影。