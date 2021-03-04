海南原副省長掌香港「文化央企」紫荊文化集團　公司上月增發股份

原海南省委常委、常務副省長毛超峰，近日執掌被指是本港「文化央企」的「紫荊文化集團」，擔任董事長及黨委書記，並以廣東團代表身份，參加全國兩會，港澳辦主任夏寶龍上月在深圳舉行「愛國者治港」研討會，他亦有參加。

早前有傳媒報道，「紫荊文化」是中央在香港組建「文化央企」。根據本港公司註冊處資料，「紫荊文化（香港）集團有限公司」上月增發股份及有董事變動，但未有毛超峰的身影。