消息：夏寶龍傍晚與港政協委員會面　料說明完善香港選舉制度決定

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-04 11:20

全國兩會本周舉行，全國政協會議將於今日下午（4日）揭幕，政界盛傳今次會議將會修改香港的選舉制度，包括立法會及特首選舉委員會的選舉。港澳辦主任夏寶龍近日就愛國者治港及本港選舉機制發言，並收集本港各界意見。 有政協委員透露，獲通知晚上將有特別會議，消息指，夏寶龍今日傍晚7時將與一眾港區全國政協委員會面，料會說明中央完善香港選舉制度的決定。

根據去年經驗，全國兩會訂立《港區國安法》前，夏寶龍及全國政協副主席張慶黎，亦在人大會議開幕前一晚接見港區政協，簡介制定《港區國安法》內容。

夏寶龍上月22日曾為「愛國者治港」原則定調，他談及完善香港選舉制度時指，必須根據香港實際情況作設計，形成符合香港實際、具有香港特色的民主選舉制度，絕不簡單照搬或套用外國的選舉制度。他又提到，有人呼籲對參與本港管理的公職人員嚴格審查把關，他認為這是很值得重視的建議。

夏寶龍指，要落實「愛國者治港」原則，最關鍵、最急迫的是要完善相關制度，特別是要抓緊完善有關選舉制度，確保香港管治權牢牢掌握在愛國愛港者手中。他提出五點原則，包括必須嚴格依照憲法和基本法辦事、尊重中央的主導權、符合香港實際情況、落實行政主導體制，以及有健全的制度保障。